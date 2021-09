Sofía Suescun y su gran drama con Telecinco: ‘muere’ la reina a la que obligaron a quitarse la corona

Egos TV

Vetada

El nombre de Sofía Suescun es uno de los más pronunciados en las últimas horas a raíz de la exclusiva que concedió junto a Kiko Jiménez este miércoles para la revisa ‘Lecturas’. En ella le preguntaron por su ausencia en televisión durante estas últimas semanas, a lo que ella contestó lo siguiente: “Ahora me dedico a mis redes sociales, a mis marcas y a mis trabajos fuera de la tele”.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez Instagram

Desde que Jorge Javier Vázquez anunciase públicamente la ruptura entre Suescun y Kiko la pasada semana, información desmentida por la protagonista, Jiménez pidió que no nombrasen a su novia ya que está ya no está en televisión. Desde que el pasado mes de mayo se despidiese de ‘Mitele PLUS tras cancelarse el programa que presentaba, la experta en realities no ha vuelto a estar presente en ninguno de los espacios de la cadena de Paolo Vasile.

“Yo me despido de vosotros. Ha sido un enorme placer presentar este programa que hoy llega a su fin. Muchísimas gracias por estar ahí”, deslizó Sofía Suescun dando así por finalizada su etapa en Mediaset. Según afirma en exclusiva ‘Bluper’, la de Navarra “ha dejado de colaborar en los programas de Mediaset después de que rechazara fichar por la agencia de representación de influencers del grupo Like Y Management”.

Sofía ya no ha vuelto como colaboradora de ‘Ya es Mediodía’, tampoco a presentar su programa propio de ‘Supervivientes’, ni ha estado presente en los debates de los realities que se emiten en la candena. Sin embargo, durante el mes de agosto sí se la ha podido ver participando en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, pero este formato fue grabado el pasado 2020.

Mediaset siempre ha tenido muy presente a la joven, tanto es así que su rostro ha sido uno de los más vistos durante los últimos años, incluso en temas publicitarios, ya que Sofía Suescun ha hecho varios spots para la cadena en los últimos tiempos, demostrando así su faceta más polifacética.

La reina de los realities ha sido destronada.