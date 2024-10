Tamara Falcó no duda y elige bando entre Amaia Montero o Leire

"El Hormiguero" cerró anoche la tercera semana de octubre con la visita de Adriana Torrebejano y Eva Ugarte, que presentaron el próximo éxito de atresplayer "¿A qué estás esperando?", ficción basada en las novelas de Megan Maxwell y que contará con grandes actores como Rubén Cortada. La noche de los jueves, además de la entrevista, en el programa de las hormigas más famosas de la televisión, se ha hecho habitual la mesa de tertulia de actualidad formada por Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó, el cuarteto que acompaña a Pablo Motos para tratar las noticias más impactantes de la semana en nuestro país. Una de ellas fue la separación, de nuevo, de la vocalista principal de La Oreja de Van Gogh con el resto del grupo. Tras Amaia Montero en 2008, en 2024 hemos presenciado el adiós de Leire Martínez; los contertulios de la mesa han tomado bando, en especial la marquesa de Griñón.

Nadie se pone de acuerdo

"La Oreja de Van Gogh siempre ha sido Amaia", clara y concisa ha sido Tamara Falcó, que no ha dudado en tomar bando en esta nueva disputa que se está generando en redes sociales tras el adiós de Leire Martínez del grupo de pop vasco. "Tiene algo de rockstar que es muy difícil de sustituir", espetó finalmente la hija de Isabel Preysler, que no ha podido engancharse con Leire Martínez, cantante que conoce muy bien Nuria Roca, ya que la valenciana fue la presentadora de "Factor X", cuando la cantante guipuzcoana participó y se dio a conocer.

Leire popularizó su figura gracias a grandes interpretaciones, versionando temas como "Me voy" de Julieta Venegas, "Left Outside Alone" de Anastacia, "Be My Baby" de Vanessa Paradis o "All Around The World" de Lisa Stansfield. Leire fue la sexta eliminada de una edición que catapultó a María Villalón como vencedora, aunque el futuro le deparaba una grata sorpresa a la donostiarra, con la llegada de la oferta de La Oreja de Van Gogh. "Conocí a Leire en Factor X cuando ella participó. Ambas tienen un halo especial que hace que su aportación a la banda haya sido diferente", comentaba la propia Roca, que no quiso mojarse en el tema, aunque su marido, Juan del Val, sí lo hizo decantándose por Leire Martínez y ocasionando más de una discusión en la redacción de "El Hormiguero", según palabras del escritor, que con su opinión ejemplificó la variedad de opiniones y gustos que hay sobre este tema de debate, entre Amaia Montero y Leire Martínez.