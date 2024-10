Gonzalo Miró confirma la vuelta de Amaia Montero: "Poco tiempo"

La polémica salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh provocó un aluvión de posibilidades de la vuelta de Amaia Montero a los escenarios. La ex vocalista del grupo de pop vasco, alejada de los escenarios hasta su sorpresivo regreso en uno de los conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu, generó en el gran público cierto "run run" por volverla a verla en conciertos, ya sea en solitario o como mucha gente anhela, con la propia Oreja de Van Gogh, grupo que la catapultó a la fama. Son muchas las personas que han hablado del tema, pero en "Espejo Público" destacó una opinión en especial, la de Gonzalo Miró, expareja de Amaia, y que abordó el asunto con un punto de vista diferente, augurando un regreso pronto de la cantante de Irún.

Pistas sobre su regreso

Miró, que no solo ha dado su opinión en "Espejo Público", ya que también lo comentó en "Más vale tarde" (el otro programa del grupo Atresmedia en el que colabora), desveló que "Amaia desde que dejó La Oreja de Van Gogh ha tenido una carrera en solitario. Nunca ha dejado de cantar" y cuando le reprendieron que lleva meses alejada de la primera línea, Miró espetó un contundente "por muy poco tiempo", una expresión que repitió en varias ocasiones, dejando caer que un anuncio de la vuelta de Amaia Montero a los escenarios es inminente, aunque no quiso destripar si será con La Oreja de Van Gogh o en solitario. Durante una tertulia, Gonzalo Miró negó rotundamente conocer los planes de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh, afirmando que, incluso si los supiera, no los revelaría. Sin embargo, su sonrisa mientras hablaba hizo dudar a los presentes, especialmente a la presentadora Susanna Griso, quien, entre risas, le dijo: "¡Qué mal mientes!". A pesar de insistir en que las respuestas solo las podía dar Amaia Montero, su actitud dejó a todos con la sensación de que sabía más de lo que estaba dispuesto a contar.

La relación entre el contertulio radiofónico y televisivo con la cantante es bastante estrecha, ya que mantuvieron un vínculo sentimental durante dos años, entre 2009 y 2011, cuando la intérprete de Irún ya había abandonado La Oreja de Van Gogh. El hijo de Pilar Miró no ha dudado en defender a su ex en todo este polémico proceso desde el anuncio de la banda guipuzcoana de la salida de Leire, que ha ocasionado muchas más preguntas que respuestas concretas, y todavía queda mucha tela que cortar.