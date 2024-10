Adriana Torrebejano confiesa en 'El Hormiguero' la única condición que exige en sus series: "No soporto que..."

La noche del jueves en 'El Hormiguero' ha estado llena de risas, confesiones inesperadas y anécdotas divertidas gracias a las invitadas Adriana Torrebejano y Eva Ugarte. Las dos actrices han acudido al programa de Antena 3 para hablar sobre su nueva serie "¿A qué estás esperando?", que se estrenará el 20 de octubre en atresplayer, la plataforma de Atresmedia. Esta nueva ficción está basada en las exitosas novelas "Tampoco pido tanto" y "¿A qué estás esperando?" de Megan Maxwell, una de las autoras más vendidas, y promete ser una comedia erótico-romántica cargada de humor y sensualidad.

La serie, de ocho capítulos, aborda las historias de varias mujeres que buscan el equilibrio entre el amor, la pasión y su desarrollo personal, algo muy en sintonía con el estilo de Megan Maxwell, conocida por sus novelas llenas de romanticismo y relaciones complicadas. Torrebejano y Ugarte, quienes son dos de las protagonistas, han ofrecido un adelanto de lo que los espectadores pueden esperarde la serie durante su visita al popular programa presentado por Pablo Motos.

El entusiasmo en el plató ha sido palpable cuando Pablo Motos ha dado la bienvenida a las dos actrices, quienes han sido recibidas con una ovación del público. "Qué tal estáis, qué alegría veros", ha comentado Pablo, a lo que Eva Ugarte ha respondido con una sonrisa: "Sí, hacía mucho tiempo que no nos veíamos". Por su parte, Adriana Torrebejano ha revelado que el estreno será este mismo fin de semana, provocando una respuesta divertida por parte de Pablo: "Pues ya tengo plan para este fin de semana". Ugarte ha añadido que los episodios se estrenarán de manera semanal, afirmando que "es mejor que sea así que tener todos los capítulos desde el principio, es mejor diferir". Esta decisión parece estar diseñada para mantener la expectación de los fans y permitir que la historia se desarrolle con mayor profundidad.

Durante la entrevista, Adriana ha confesado que había dormido apenas dos horas antes de la grabación del programa. "Es porque ayer estrenamos la premier y la fiesta se alargó. Me han recogido hoy a las 6 de la mañana para rodar promos", ha explicado, admitiendo que los rodajes pueden ser extenuantes. Cuando Pablo Motos les ha preguntado cómo llevan el poco sueño con los rodajes, Eva ha respondido con sinceridad: "Es imposible llevar bien eso. Yo suelo cuidar mucho el dormir. Cuando me ha tocado grabar de noche durante varias semanas el sistema nervioso acaba muy mal, acabas destrozado". Adriana, por su parte, ha compartido que a ella le resulta más fácil conciliar el sueño durante los descansos. "Soy capaz de dormir en cualquier lugar", ha afirmado, provocando la risa del público cuando Pablo ha mostrado una fotografía de ella dormida en una mesa durante el rodaje. "Aprovechaba 10 minutos de descanso para dormir", ha explicado Torrebejano, aunque ha confesado que fuera de los rodajes le cuesta conciliar el sueño con la misma facilidad.

La serie "¿A qué estás esperando?" ha sido descrita como una comedia erótico-romántica, un género que combina elementos de humor y pasión. Eva Ugarte ha querido añadir un matiz a esta descripción: "Yo añado festiva porque pasan muchas cosas, ocurre de todo". La actriz ha elogiado el trabajo de las guionistas, quienes, según ella, han sabido captar lo más característico y representativo de las dos novelas de Megan Maxwell para adaptarlas a la pantalla. Adriana Torrebejano ha destacado lo difícil que ha sido condensar dos libros en solo ocho capítulos, pero ha asegurado que "el resultado será muy fiel a las obras originales".

En cuanto a sus personajes, Adriana y Eva los describieron como mujeres fuertes y carismáticas. "Somos Carol y Sonia, y somos dos mujeres muy interesantes", ha comentado Adriana entre risas. Eva ha añadido que ambos personajes tienen una gran profundidad, señalando que su personaje, Carol, es "muy parecido a una muñeca rusa", con muchas capas que los espectadores irán descubriendo a lo largo de la serie. "Ya era hora de que hubiera series encabezadas por mujeres", ha reivindicado Torrebejano.

Por otra parte, uno de los temas más interesantes que ha surgido en la entrevista fue el uso de coaches de intimidad en las escenas de sexo. Ambas actrices han coincidido en que estos profesionales son "esenciales para garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso" en este tipo de escenas. "Esta serie es imposible de rodar sin los coaches de intimidad porque hay mucho sexo", ha confesado Adriana, quien también ha destacado la importancia de las coreografías en estas escenas. "Te tienes que sentir muy segura y hacer ejercicios que marcan los límites entre los actores". Asimismo, Eva Ugarte ha mencionado un curioso detalle sobre el rodaje de estas escenas: "La pelota que hay en medio de los dos actores cuando estamos haciendo escenas de sexo es lo más importante que hay. Es el truco. Es una bola blandita y no notas nada, no hay contacto con la otra persona". Esto, según la actriz, permite que los actores puedan centrarse en su interpretación sin sentirse incómodos.

El programa también ha estado lleno de confesiones y momentos divertidos. Adriana ha revelado que no soporta el plátano en las escenas de intimidad. "No me gusta ni la textura ni el olor. Odio que coman plátano cuando tengo que hacer una escena de besos. Tampoco que fumen", ha confesado entre risas. Eva, por su parte, ha compartido su peculiar fijación por los números, explicando que siempre ha tenido números favoritos y que encuentra una lógica especial en ellos. Asimismo, Pablo Motos ha mencionado una curiosa anécdota sobre la luna llena y su relación con un aumento de sucesos, algo que le comentó un policía. "No sé qué explicación tiene, pero eso me comentó", dijo Pablo, provocando las risas de las actrices y del público.