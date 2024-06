Tamara Falcó recibe un capote de su nuevo compañero de trabajo

El programa "Got Talent" sorprendió el pasado mes de mayo con una incorporación inesperada. Tamara Falcó se unió a la décima edición del concurso de talentos de Telecinco como nuevo miembro del jurado, en sustitución de la cantante Edurne, quien había formado parte del espacio de Mediaset desde sus inicios y participó en nueve ediciones. La presentación de esta nueva temporada ya se ha celebrado, y Tamara ha sido recibida con los brazos abiertos por el resto de sus compañeros del jurado, especialmente por Risto Mejide, quien no ha dudado en defenderla ante las críticas recibidas.

Defendiendo a capa y espada a su nueva compañera

"Creo que hay muchos prejuicios sobre ella, y estoy seguro de que la gente verdaderamente se va a sorprender", comentó Risto a la revista Diez Minutos. El publicista y presentador de "Todo es Mentira" se mostró muy contento por esta nueva incorporación, que junto a Florentino Fernández y Paula Echevarría formará el cuarteto del jurado de "Got Talent".

Durante la presentación ante los medios, Risto recordó sus primeros pasos en la televisión para justificar su capacidad de evaluar el talento que se presentará en el programa. "Posee la misma legitimidad que tuve yo la primera vez que me senté como jurado en 'Operación Triunfo'. Exactamente la misma," afirmó, refiriéndose a su participación en 2006, cuando se unió como jurado en la segunda edición del programa de Telecinco.

Falcó, agradecida por su apoyo

Por su parte, Tamara Falcó confesó al medio que, al principio, Risto le "daba miedo porque no había tenido ocasión de coincidir con él", pero luego le cayó "fenomenal". "Es un hombre superinteligente. Me llevo muy bien con él," aseguró. Además, Tamara expresó su entusiasmo por formar parte de "Got Talent" y destacó la oportunidad de trabajar con un equipo tan talentoso y experimentado.