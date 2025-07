Uno de los grandes actores de la serie 'The Office' dice adiós a la comedia: "Estoy siguiendo algo más grande"

La versión estadounidense de 'The Office' se convirtió en una de las comedias más queridas de la televisión gracias a su humor incómodo, formato de falso documental y un elenco inolvidable. La serie, liderada por Steve Carell en el papel del inefable Michael Scott,retrata el día a día de los empleados de una oficina de papel en Scranton, Pensilvania. Con un equilibrio perfecto entre lo absurdo y lo entrañable, The Office marcó a toda una generación y catapultó a la fama a actores como Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer y Craig Robinson, cuyo personaje, Darryl, se ganó rápidamente el cariño del público gracias a su desempeño en la cuarta temporada de la serie. El actor, nacido hace 53 años en la ciudad de Chicago, ha anunciado que dejará atrás el mundo de la comedia en busca de nuevos desafíos en su carrera, una noticia que ha entristecido a los fanáticos de la ficción y de su comedia, aunque aún podemos seguir disfrutando de los mejores momentos de Darryl en Amazon Prime Video, Netflix, SkyShowtime y Movistar Plus+, donde se encuentran las 9 temporadas de 'The Office'.

Un rumbo nuevo

El actor compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram con un breve video en el que se dirigió directamente a sus fans. “Hola a todos, sólo quería que lo oyeran de mí. Voy a retirarme de la comedia”, expresó con serenidad. Robinson agradeció el cariño recibido a lo largo de su carrera y aseguró que ha sido un viaje “asombroso”. Aunque no ofreció detalles concretos sobre sus próximos pasos, dejó entrever que se prepara para un nuevo capítulo en su vida: “Voy a seguir algo más grande”, afirmó, despertando curiosidad sobre su futuro profesional.

En una publicación posterior, Robinson pareció dar una pista sobre su nuevo rumbo, al dirigirse a sus seguidores como “pequeños empresarios” y pedir consejos para emprender. Aunque no confirmó explícitamente en qué sector planea incursionar, sí mencionó que ya ha encontrado algunos obstáculos iniciales en este camino. Su salida de la comedia generó múltiples reacciones en redes sociales, incluyendo mensajes de apoyo de compañeros como Kate Flannery, quien le deseó éxito con cariño, y bromas de Howie Mandel, que aludió con humor a su paso por 'The Masked Dancer'. Algunos fans especularon con que su nueva etapa podría estar ligada a la música, una pasión constante en la vida de Robinson. “Siempre he unido la música y la comedia”, declaró el actor en entrevistas anteriores.