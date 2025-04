'That's my Jam: que el ritmo no pare', nuevo programa de Arturo Valls en RTVE

La parrilla de RTVE está viviendo un gran momento gracias a los nuevos contenidos que está añadiendo. De hecho, ayer se estrenó el programa presentado por Chenoa, 'The Floor', y esta semana también estaba previsto el aterrizaje de 'La familia de la tele'. Finalmente, el desfile llegará próximamente al igual que el estreno de otro de sus nuevos proyectos.

En esta ocasión, os vamos a hablar del programa denominado 'That's my Jam: que el ritmo no pare'. La adaptación de este contenido, cuya versión original está producida por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon, se emitirá en España de la mano de RTVE y con Arturo Valls como anfitrión.

Muy pocos días para el estreno

Según ha anunciado la corporación en la presentación del programa, el estreno oficial de 'That's my Jam: que el ritmo pare' se producirá de manera definitiva el próximo martes 29 de abril de 2025 después de 'La Revuelta'. Otro de los puntos fuertes a tener en cuenta de este original show lleno de música y de humor en la que habrá una propia banda en directo formada por músicos de primer nivel y dirigida por Víctor Elías.

Por tanto, el humorista y actor conducirá un gran show musical, producido por RTVE en colaboración con LACOproductora, en el que dos equipos formados por invitados estelares compiten en divertidas pruebas para demostrar sus habilidades musicales con mucho humor. Durante la presentación del formato, Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, explica: "Tener a Arturo es un sueño. Un programa de música y con música, donde hay canciones para todo el mundo y el humor para vertebrar".

Unos invitados espectaculares

Por su parte, Arturo Valls, señala: "Tenemos invitados de lujo. Vienen sin tomárselo muy en serio, y eso me gusta. Se sueltan la melena, se desinhiben y no tienen miedo a hacer el ridículo. Verlos salir de su registro es fantástico. "Hay pruebas muy surrealistas, como si las hubiera propuesto un niño de ocho años. Es un programa muy de jugar en casa para reunir a la familia y muy interactivo".

De hecho, RTVE ya ha comunicado quiénes serán las 32 personalidades que visitarán el programa, competirán por parejas y habrá cuatro cada emisión: Amaia, Ana Guerra, Aníbal Gomez, Angy, Beatriz Luengo, Carlos Baute, Carolina Iglesias, Chanel, Coti, Danna, David Bustamante, Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, Elena Furiase, Elena Rivera, Eva Soriano, Grison, Maria del Monte, María Jose Llergo, Maria León, Maribel Verdú, Marta Sánchez, Maxi Iglesias, Paco León, Palomo Spain, Raul Pérez, Rozalen, Ruth Lorenzo, Secun de la Rosa, Vicco, Vicky Martín Berrocal y Xuso Jones.

Dinámica del programa

En cuanto a la dinámica, 'That's my Jam: que el ritmo no pare', tendrá 11 juegos y 9 retos musicales. "'Micros fuera', 'Do Re Mix', 'Y pega la vuelta', 'Air Guitar', 'Un dos test', 'Vinilo en vilo'… son algunos de los divertidos juegos en los que el reconocimiento de canciones, la mímica, el baile o los conocimientos musicales serán clave".

"En el segundo bloque llegará el 'Karaoke Imposible', en el que una ruleta digital decidirá a qué desafío musical se enfrentará cada invitado. 'Chorros de Voz' es la prueba final que lo decide todo. Cada pareja se enfrentará al desafío de terminar la letra de una canción correctamente o acabar completamente empapada", concluye RTVE.