Arturo Valls aterriza en RTVE con este nuevo concurso

Durante el tiempo de descanso de la vuelta de semifinales de Copa del Rey entre Real Sociedad y Real Madrid, RTVE utilizaba este espacio en la pequeña pantalla para anunciar las novedades del ente público de cara a los próximos meses. Tras los fichajes de 'Sálvame', Javier Ruiz, Andreu Buenafuente y cuando se emitirán las semifinales de 'Maestros de la costura', la televisión pública de los españoles y españolas ha confirmado que pronto llegará a la parrilla de contenidos 'That's my Jam', la versión nacional homónima del éxito estadounidense (presentado por el cómico Jimmy Fallon) que no cautivó a los espectadores de Movistar Plus+.

Rescatado de la televisión de pago

RTVE apuesta fuertemente por "That´s my Jam". Producido por LaCOproductora, la versión homónima del éxito estadounidense (presentado por el cómico Jimmy Fallon) llegó a nuestras pantallas en octubre del pasado año con Arturo Valls ejerciendo como maestro de ceremonias. A pesar de los grandes nombres que participaron en el show (David Bisbal, Pilar Rubio, Luis Zahera entre otros) Movistar decidió no encargar una segunda temporada y meter a “That´s my Jam” al cajón de los programas olvidados, sin embargo, tal y como le ocurrió a David Martínez con Mediaset, RTVE ha decidido rescatar al programa e incluirlo en su listado de programas en busca de liderar el prime time.

Según la web de RTVE, 'That’s My Jam: Que el ritmo no pare' es un concurso musical lleno de diversión y sorpresas, donde dos equipos de celebridades compiten en desafíos únicos relacionados con la música. Bajo la conducción de Arturo Valls, los participantes se enfrentarán a una variedad de pruebas diseñadas para poner a prueba su ritmo, creatividad y conocimientos musicales. Desde micrófonos voladores hasta cajas misteriosas y plataformas giratorias, cada reto promete momentos inesperados y muchas risas. Además, el programa incorpora preguntas musicales sorprendentes y dinámicas originales que mantendrán a los concursantes y al público en vilo. Con una combinación de entretenimiento, competición y buen humor, este show garantiza una experiencia inolvidable tanto para los famosos participantes como para los espectadores. De momento no hay fecha de estreno fijada en el calendario del ente público.