'The Floor' debuta con protagonismo de las mujeres

Una de las nuevas apuestas de RTVE se emitió por primera vez ayer en la franja del prime time de La 1. Hablamos de 'The Floor', el concurso presentado por la cantante Chenoa. "Combina rapidez, estrategia y emoción en un formato internacional que ya ha triunfado en 15 países. 'The Floor' no es un juego de niños… ¿Quién será el último concursante que se mantendrá en pie, conquistará el tablero, y se llevará el gran premio?", explicó la cadena en la presentación.

Además, la cantante y presentadora de este nuevo contenido quiso hacer una valoración previa inicial a su regreso a RTVE: "Estoy expectante y con muchas ganas de estar en casa de los espectadores para que jueguen. 'The Floor' te empuja a jugar desde casa. Me implico mucho con los concursantes y tenemos una gran diversidad de perfiles".

Un programa que cumplió las expectativas

Con este contexto previo, llegó a nuestras pantallas un contenido, producido por Satisfaction Iberia, que aglutina factores que nos hacen permanecer pegados al televisor durante los 70-75 minutos que dura cada emisión. En la primera de las ocho entregas que vamos a poder disfrutar, tuvieron un papel muy protagonista las mujeres que participaron.

De hecho, y aunque arrancaron 100 participantes, en la mayoría de las pruebas salieron ellas victoriosas. Tanto es así, que Chenoa se mostró muy contenta al respecto: "Me da mucho gusto poder decir que hay triple empate de mujeres". Finalmente, dos de ellas (Fátima y Diana) vivieron un duelo final apasionante en el que Diana resultó vencedora de los 5.000 euros. "Este primer 'The Floor' ha sido totalmente de mujeres", concluyó Chenoa.

¿Cuál es el funcionamiento de 'The Floor'?

Por otro lado, vamos a recordar cómo es el funcionamiento de este nuevo programa de RTVE. En este concurso, participan 100 personas que compiten por dominar un gigantesco tablero. Tendrán que enfrentarse en duelos cara a cara de 45 segundos si quieren expandir su territorio. Para ello, no solo tendrán que dominar su categoría, sino que deberán mostrar sus conocimientos sobre la categoría retada.

Además, hay que tener en cuenta que los participantes están repartidos de forma paritaria entre hombres y mujeres, los concursantes de 'The Floor' representan una muestra de la sociedad española: diversa y multicultural. Proceden de 27 provincias, desde Sevilla y Cantabria hasta Madrid, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife, y aportan una riqueza de experiencias y trayectorias únicas. Sus ocupaciones son tan variadas como sorprendentes: diseñadora de moda, bróker, ebanista, taxista, hidrogeóloga, peluquero, tatuadora, ilusionista o criminóloga, entre muchas otras. Todos comparten un mismo objetivo: disfrutar, competir y, por supuesto, luchar por los 100.000 euros, más allá de sus diferencias culturales, hobbies o conocimientos que les hacen decantarse por defender una categoría u otra.

Por último, debemos mencionar que con cada casilla conquistada, el dominio se concentra en menos personas, los duelos se vuelven más emocionantes y las eliminaciones más tensas. Al final de cada entrega, los concursantes optan a un premio. Quien obtenga más casillas en cada uno de los cuatro primeros programas se llevará 5.000 euros; y en los tres siguientes 10.000 euros. Mientras, la persona ganadora del concurso, quien logre hacerse con todo el tablero después de ocho semanas, se llevará un espectacular premio de 100.000 euros.