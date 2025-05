Tomás Gómez estalla contra Pedro Sánchez: "Estamos ante la descomposición del poder y del Estado”

La aparición de 'Fontaneros' en el entorno del Partido Socialista Obrero Español han vuelto a generar polémica dentro del seno del Gobierno de Pedro Sánchez y este tema ha acaparado todas las tertulias televisivas de los principales magacines de actualidad de la pequeña pantalla de nuestro país. Entre todas las informaciones, declaraciones e intervenciones, destaca la realizada en 'Espejo Público' por el ex secretario general socialista del PSOE madrileño, Tomás Gómez, quien le ha hecho un traje a Pedro Sánchez en directo en el magacín matinal de Antena 3.

Este PSOE dejará huérfanos a millones de votantes progresistas

Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE en Madrid, ha lanzado una durísima crítica contra Pedro Sánchez en su intervención en 'Espejo Público', mostrándose profundamente decepcionado y alarmado por el rumbo que ha tomado tanto el líder socialista como el partido bajo su dirección. Asegura que fue apartado de la política de forma injusta por el propio Sánchez, con falsedades, y que todo lo que está saliendo a la luz en los últimos días sobre presuntas prácticas irregulares no le sorprende en absoluto. "Conozco a Pedro desde hace más de 30 años y le he visto actuar. Lo que hoy vemos, no me resulta nuevo", afirmó Gómez. Según él, Sánchez es alguien dispuesto a todo, sin límites morales ni principios ideológicos, cuyo único objetivo es conservar el poder, sin que importe cómo ni para qué. Recordó su experiencia en la ejecutiva federal del PSOE, incluyendo el momento en que renunciaron para forzar su salida, y aseguró que ya entonces mostró una forma de hacer política que dista de los valores socialistas. “Esto no parece ya ni un partido político. Es otra cosa. Con otros métodos”, lamentó. Gómez también denunció la doble vara de medir en el partido, preguntándose por qué figuras históricas como Nicolás Redondo han sido expulsadas, mientras que otros protagonistas de polémicas recientes ni siquiera han sido investigados. “Esa señora que aparece negociando asuntos turbios, ¿ha recibido algún expediente?”, cuestionó. A su juicio, el PSOE se ha transformado en una estructura centrada en proteger al líder a cualquier coste, dejando de lado los principios fundacionales del socialismo democrático. Pidió claridad, autocrítica y responsabilidad institucional, dejando caer que, si nada cambia, el PSOE dejará huérfanos a millones de votantes progresistas.

Organismos públicos manipulados

En la segunda parte de su intervención, Tomás Gómez fue aún más contundente y aseguró sin rodeos que Pedro Sánchez estaría dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder, incluso a ordenar maniobras oscuras como las que presuntamente involucran a una tal Leire Díez en pactos con la Fiscalía para acceder a información sensible sobre empresarios o miembros de la Unidad Central Operativa. Aunque dijo no conocer personalmente a esa mujer, insistió en que no le sorprendería nada que Sánchez estuviera detrás de dichas operaciones. “Yo le he visto cambiar votos, esconder urnas, manipular internamente para mantenerse”, afirmó, recordando un episodio concreto durante un Comité Federal. A su juicio, lo más grave no es ya la actitud del presidente del Gobierno, sino que esa lógica del poder se ha contagiado a las instituciones del Estado. “Estamos ante una descomposición institucional. Lo más peligroso es que el deterioro del líder está arrastrando a los órganos del país”. Gómez advirtió de una pérdida de calidad democrática, denunciando que se están manipulando organismos como el CIS, el Banco de España, RTVE o incluso la Fiscalía. Dijo sentirse identificado con los votantes socialistas que ya no encuentran referencia alguna en el partido y que, según recientes encuestas, se están alejando masivamente del PSOE. Para él, la ruptura generada con la llegada de Sánchez a la secretaría general es irreversible. “Se rompió todo: formas, principios, coherencia y legalidad. Es un modelo de poder ajeno a la democracia interna y a los valores fundacionales del PSOE”. Concluyó señalando que la acumulación de casos, irregularidades y escándalos ha llegado a un punto insostenible. “Es la gota china. Ya no se puede seguir así. Hay que barajar de nuevo, cambiar las cartas y que los ciudadanos decidan otro camino”, espetó finalmente Tomás Gómez en el magacín matinal de actualidad de Antena 3.