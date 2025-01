Toni Bolaño se defiende de los ataques recibidos en redes sociales: "Hay mucho mentecato..."

En los últimos días, Toni Bolaño, periodista y colaborador del programa 'Espejo Público' de Antena 3, ha sido el centro de una controversia en redes sociales tras un comentario que realizó durante una tertulia en el matinal conducido por Susanna Griso. El momento ocurrió cuando la presentadora le preguntó por una noticia de LA RAZÓN titulada: "Solo Extremadura resiste a la 'OPA' territorial de Sánchez". Bolaño, en tono irónico, afirmó que era mentira, solo para corregirse instantes después diciendo: "Ah no, que lo he publicado yo".

El comentario, que pretendía ser una broma para relajar el ambiente en la mesa de debate, desató una oleada de críticas en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron su profesionalidad, y algunos recurrieron a ataques personales. Ante esta situación, Bolaño ha decidido pronunciarse durante la emisión del programa este miércoles, dejando clara su postura: "Hay mucho mentecato, memo y filoimbécil. Lo digo porque, si tienen ganas de meterse conmigo, hoy van a hacerlo con razón", ha expresado, visiblemente molesto.

Toni Bolaño en 'Espejo Público' Atresmedia

Por otra parte, el periodista también ha explicado que su comentario hacía referencia a una portadade 'El Periódico' del mismo día, y que su intención había sido aliviar la tensión en la tertulia. Sin embargo, ha reconocido su sorpresa por la magnitud de las reacciones: "Me quedé alucinado. En las redes no es que la gente tenga la mente calenturienta, es que hierve", ha señalado, lamentando los insultos personales que ha recibido. Asimismo, Bolaño, quien se define como una persona de izquierdas, ha destacado que los ataques en redes sociales no son nuevos para él. "Esta es la filosofía de la espiral del silencio que ya viví en Cataluña en los años complicados. Te van metiendo caña a nivel personal con el objetivo de que rebajes tus posiciones. ¿Soy de izquierdas? ¿Algún problema?", ha añadido.

Javier Caraballo, también colaborador de 'Espejo Público', ha intentado restarle importancia al asunto con humor: "Lo que le ha pasado a Toni es la confluencia de dos cosas. Por un lado, que no sabe hacer ironía; hay que saber hacerla en televisión y radio. No es Chiquito de la Calzada, no tiene esa gracia", ha dicho, entre risas. Sin embargo, también ha criticado el comportamiento tóxico de algunos usuarios en redes sociales: "Muchas veces son un auténtico vertedero, y a ti te han echado la basura encima".

Este caso reabre el debate sobre el impacto de las redes sociales en la vida profesional y personal de los periodistas. Ana Bernal-Triviño, otra profesional del sector, ha recordado cómo sufrió acoso en redes que incluso llegó a afectar su ámbito personal. "De las redes saltaron a la esfera personal", ha explicado, refiriéndose a las consecuencias de los comentarios malintencionados.