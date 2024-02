Valeria Ros: «Ningún muñeco ha sufrido maltrato y están todos protegidos»

Aunque parezca tópico, atresplayer lo ha vuelto hacer. Y es que cuando se trata de innovar, de crear formatos que entretengan, eduquen, sobre todo si es de la mano del humor, y al mismo tiempo sean transgresores, la plataforma de Atresmedia siempre suele sacarse algo de la chistera que la termina rompiendo y eso es lo que, intuimos, pasara con “Sexo, famosos y muñecos de trapo”. El programa, original de Flooxer, se estrena hoy y cada domingo entregará un nuevo episodio presentado por la audaz Valeria Ros, quien habló con nosotros para LA RAZÓN sobre este nuevo trabajo.

¿En qué se ha metido ahora?

(Risas) En un proyecto increíble. Cuando me hicieron la propuesta, sinceramente, no sabía cómo iba a encajar todo, los invitados, el guion, las fanfiction, el sexo, los muppets… Y todo esto, sin ensayar nada. Pero luego ves el resultado y es divertidísimo.

Así es, divierte, pero también educa.

La prioridad es entretener, sin duda, pero como dices, además estamos educando a nivel sexual, que es algo que nos sigue haciendo falta a todos. No hablamos de sexo con naturalidad, sin tabúes, y es lo que aquí buscamos, con la ayuda de los fans, que a través de las fantasías que nos envían, consiguen nuestros guionistas crear un libreto maravilloso que se acomoda un poco a la personalidad de cada invitado y, en la lectura, surge un ambiente ideal para hablar de todo sin tapujos. Si esto sirve para que, luego en casa, la gente se atreva a hablar con tranquilidad, sin prejuicios, habremos logrado nuestro segundo objetivo.

¿Dónde entran los muñecos?

Lo primero que tengo que decir es que todos los muñecos de trapo están protegidos y ninguno ha sufrido ningún maltrato. Y lo dejamos bien claro, que también es una manera de educar a la sociedad. Hablamos de libertad sexual, pero siempre con protección. Resulta que lo visual es de gran impacto educativo y ahora, por cómo están funcionando las redes, hay chicos viendo porno desde los 8 años y se creen que van a crecer y a convertirse en Nacho Vidal. Entonces, los muppets nos ayudan a dar vida a los relatos eróticos que nos envían los fans y que leemos con nuestro invitado, con escenas picantonas y muy divertidas, y ayuda mucho a desmitificar cosas, ha naturalizarlas y, sobre todo, a entregar el mensaje.

¿Cuál ha sido el invitado que la sorprendió más?

En esta primera temporada hemos tenido invitados de todo tipo, desde Samantha Hudson y Fernando Romay, los dos primeros, hasta Edu Soto, Henar Álvarez, Estrella Xtravaganza, Ricky Merino, Victoria Martín, El Sevilla y Gakian. Todos tienen su puntazo, unos más atrevidos que otros, pero todos con muy buena actitud, teniendo en cuenta que no sabían a lo que se enfrentaban. Debo decir que pensé que Edu iba a estar un poco más cohibido para hablar del tema, pero luego, de repente, no sé si tiene que ver con hacerlo a través del humor, que al final se abrió de una forma maravillosa. Eso, y que algo de talento tendré yo también, ¿no?

A eso iba, no es fácil hacer que la gente se sienta cómoda para hablar de sexo abiertamente.

Ese ha sido mi reto, no pasarme de la raya y buscar que se sientan bien para que cuenten sólo lo que ellos quieran, porque entramos en el terreno de la intimidad y parece que se lo han tomado muy bien. Yo me lo he pasado genial.