Joaquín Sabina denuncia el uso ilegal de su imagen en un anuncio

Joaquín Sabina y el productor puertorriqueño César Sáinz, promotor de su gira en Puerto Rico a través de su empresa LVR Forever LLC, han denunciado a Mastercard y al banco local Oriental Bank por el uso ilegal de su imagen en la promoción publicitaria del espectáculo que ofrecerá en la isla como parte de la gira de despedida "Hola y adiós". Antes de su actuación en la isla, el 4 de marzo, el cantante pasará por Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles y Miami. Las entradas están agotadas.

Algo similar le ocurrió recientemente a Lolita Flores. La cantante denunció a través de sus redes sociales que una cuenta había publicado una imagen suya para promocionar una campaña contra la incontinencia urinaria. En la falsa imagen se apreciaba a la supuesta Lolita sujetando un cartel (con unas manos que no eran las suyas) y el siguiente mensaje: "¡Queridas mujeres! La incontinencia urinaria desaparecerá para siempre si dejan de usar estos productos". No tardó en responder: "Quiero denunciar esta cuenta por usar mi imagen. Es falsa. Nunca me he hecho esa foto ni he publicitado nada por el estilo, y no son mis manos. Busco la cuenta y no me sale. Por favor, ayuda. Me parece una falta de respeto, a mi persona y a todas esas mujeres que padezcan esta enfermedad. Gracias".

La demanda de Sabina, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, fue presentada el viernes a través de su representante legal Edwin Prado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. A ella se ha sumado también Ultramarinos Finos, S.L., la empresa que maneja la corporación de Sabina y posee los derechos de la comercialización de su gira.

Las partes consideran que se han vulnerado los derechos de imagen y publicidad del cantautor y mencionan también los daños sufridos debido al uso no autorizado de su nombre y de su imagen en la campaña publicitaria "Experiencia Joaquín Sabina", lanzada por Oriental Bank & Trust y Mastercard International Incorporated.

"El artista y su manejo se reservan el derecho de escoger a sus auspiciadores (patrocinadores)", indicó Prado, representante legal de otros artistas, como Daddy Yankee y Vico C.

A mediados de enero, aparecieron vallas publicitarias y otras publicaciones relacionadas con el concierto de Sabina, presuntamente patrocinados por Oriental Bank y Mastercard a pesar de que estos no tenían derecho. El 24 de enero pasado, el letrado redactó una carta a la gerencia de los demandados exigiendo un "cese y desista" de tales patrocinios, pero cinco días después de enviarles la comunicación, los anuncios publicitarios continuaban expuestos públicamente, según el documento al que ha tenido acceso EFE.

Joaquín Sabina en concierto Ep

En su gira de despedid, Sabina interpreta algunos de sus grandes éxitos, como el icónico "19 días y 500 noches", un himno imperecedero del duelo por desamor. Su habilidad para mezclar rumba flamenca y poesía callejera ha marcado un antes y un después en la música en español. Con "Hola y adiós", el cantautor cuelga, como dice su página web, "sus guantes de piel de poesía y guitarra trasnochadora rellenos del polvo de la carretera y la manta, del intenso carmín de las mil veces mil y una noches…"