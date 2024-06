Vanesa Martín y Lali Espósito pierden los estribos contra una concursante en “Factor X”: Me da tanta pena"

La segunda semifinal de 'Factor X' en Telecinco se tornó en una acalorada confrontación entre la concursante Aye Alfonso y el jurado, especialmente con Vanesa Martín y Lali Espósito. La controversia comenzó cuando Aye denunció que las críticas del jurado en la entrega anterior fueron destructivas, acusando a los jueces de falta de constructividad en sus comentarios.

SItuación tensa en plató

El presentador Ion Aramendi intentó suavizar las tensiones mencionando el comentario de Vanesa Martín de la semana anterior y sugiriendo una posible rectificación. Sin embargo, la situación se intensificó rápidamente. Vanesa Martín respondió con firmeza: "No hay ni un solo artista que yo conozca que sea grande que no haya pasado por muchos ‘noes’ y por adversidades. Intenté decirte que no te salieras de tu estilo... Subrayo que no te salgas de tu identidad. Y hoy sigo viendo una Aye lejos de su identidad", explicó Martín.

Aye replicó desde el escenario, destacando su derecho a crecer y conocer su propio estilo. "Yo respeto todas tus opiniones, yo respeto las opiniones constructivas, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas. Estoy empezando a crecer, a conocerme y a saber cuál es mi estilo", afirmó la concursante. Vanesa, sin ceder terreno, le contestó: "Cuando tengas 41 años verás en positivo más que en negativo lo que te estoy diciendo".

Lali echó un capote a su compañera

Lali Espósito también intervino, visiblemente molesta con las acusaciones de Aye. "Siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada... Me parece de hecho una falta de respeto que digas que somos personas destructivas", declaró la artista argentina. La tensión se elevó cuando Aye intentó responder, pero Lali la interrumpió para insistir en la profesionalidad y el respeto del jurado: "Somos cuatro artistas con mucho trabajado detrás... Si eso te molesta, no es el lugar para que te presentes".

Aye se defendió, mencionando comentarios específicos de Vanesa Martín que consideró ofensivos. "Lo que Vanesa dijo concretamente es que no soy una artista y que no merezco el Factor X", denunció Aye. Vanesa negó enfáticamente estas afirmaciones, acusando a la concursante de mentir. La situación culminó con Vanesa Martín rematando la discusión: "Estás tan fuera de onda, me da tanta pena. La realidad está en la calle... No se puede ir con esa soberbia por la vida". Aye, por su parte, insistió en que solo se estaba defendiendo de lo que consideraba ataques injustos. Finalmente, Abraham Mateo defendió a su concursante, negando que le faltara humildad.