Rappel desvela el futuro de Pablo Motos: envidias, premios y un gran cambio

Pablo Motos recibió este jueves en "El Hormiguero" a un invitado muy especial: Rappel, el icónico vidente, que acudió para presentar su libro "El futuro ya es ayer". Durante la entrevista, el astrólogo no solo compartió anécdotas de grandes figuras como Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel o Lola Flores, sino que también sorprendió al presentador con una inesperada lectura de cartas que dejó al equipo boquiabierto.

La tirada comenzó con un vaticinio optimista: "Dinero tienes, pero vas a ganar mucho más. Veo una casa de campo con animales, con perros", aseguró Rappel. Aunque Motos no parecía del todo convencido con esta predicción, la cosa cambió cuando el vidente habló sobre su vida personal: "Tienes una mujer maravillosa a tu lado, la suerte de tu vida. Además, hay dos hijas que te adoran y son clave en tu éxito". Un comentario que el presentador no tardó en confirmar con una sonrisa.

Pero lo que realmente dejó a Motos sin palabras fue la precisión con la que Rappel adelantó un viaje que tenía en mente: "Vas a viajar pronto con mucha ilusión y vas a comprar algo en un país con edificios altos". Una revelación que sorprendió al presentador, quien reconoció que efectivamente estaba planeando un viaje similar.

Entre aciertos y risas, Rappel también le advirtió sobre la envidia que despierta en la competencia: "Hay gente que te envidia, pero te da igual porque has nacido líder. Estás en el punto de mira, no para matarte, pero sí para acordarse de tus muertos", dijo con su característico humor. Ante esto, Motos se limitó a sonreír: "Puede ser, algo me huelo".

Para cerrar la lectura, el vidente le aseguró que su programa estará nominado a dos premios importantes y le tranquilizó respecto a su salud: "Tu vida será muy larga, aunque eres aprensivo". Motos, visiblemente impactado, agradeció la sesión y no dudó en reconocer la precisión de las predicciones de Rappel, dejando claro por qué tantos famosos han confiado en él a lo largo de los años.