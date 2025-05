Un Vengador dice no a Marvel Studios y rechaza volver en la segunda temporada

Jeremy Renner sufrió un grave accidente el 1 de enero de 2023 mientras manejaba una máquina quitanieves en su propiedad en Nevada. Al intentar evitar que el vehículo golpeara a su sobrino, fue atropellado, lo que le causó un traumatismo torácico severo y la fractura de más de 30 huesos. Afortunadamente, un vecino con conocimientos médicos le aplicó un torniquete en la pierna, lo que ayudó a estabilizarle antes de ser trasladado al hospital, donde fue sometido a múltiples cirugías. Este asunto provocó que se mantuviera alejado del UCM, aunque esta semana hemos conocido del propio actor más detalles sobre su adiós repentino de Marvel Studios, a pesar de que una segunda temporada de su serie estuviese en camino.

El dinero, causa y solución de todos los problemas de la vida

Jeremy Renner ha sido contundente al explicar por qué rechazó regresar como protagonista en una segunda temporada de 'Ojo de Halcón', serie que protagonizó junto a Hailee Steinfeld en Disney+. A pesar del éxito inicial y la recepción positiva de los fans, el actor aseguró que la oferta que recibió fue "una falta de respeto". Según relató en el pódcast High Performance, le ofrecieron la mitad del salario que cobró por la primera entrega, algo que le sorprendió y molestó profundamente. “¿Creyeron que era la mitad de Jeremy solo porque me atropellaron?”, expresó con ironía, haciendo referencia al grave accidente que sufrió en enero de 2023, cuando fue arrollado por una máquina quitanieves. Para Renner, aceptar esa propuesta habría significado trabajar el doble de duro, con una recuperación física aún en curso, por la mitad del pago. Esa decisión no fue sencilla, ya que el actor tiene un gran cariño por el personaje, pero dejó claro que lo más importante era mantenerse firme ante lo que consideró un trato injusto tras años de compromiso con el universo Marvel.

Más allá del desacuerdo económico, Jeremy Renner aprovechó para lanzar una crítica directa a las diferencias entre los grandes estudios y las plataformas de streaming. En concreto, señaló que la propuesta no vino directamente de Marvel, sino de Disney+ y sus responsables financieros, a quienes calificó de “tacaños”. Según Renner, la negociación dejó de lado el valor artístico y emocional de su participación, reduciéndolo a cifras frías e impersonales. “Esto ni siquiera es Disney de verdad. Son solo los contables”, afirmó. Aunque no cierra por completo la puerta a volver como Hawkeye en el futuro, confesó sentirse decepcionado por la forma en la que se manejó la situación. Reiteró que no pidió un aumento, sino simplemente cobrar lo mismo que en la primera temporada. “Todavía amo al personaje”, reconoció, pero también admitió que, tras su recuperación, su cuerpo le agradece no tener que volver al nivel físico que exige el rol. Por ahora, Renner prefiere enfocarse en su bienestar, aunque deja abierta la posibilidad de reencontrarse con los fans en algún proyecto futuro.