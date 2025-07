Así era España en 2006, el año del final de 'Aquí no hay quien viva'

La icónica serie española "Aquí no hay quien viva", que debutó en Antena 3 en 2003, ha logrado mantenerse relevante más de dos décadas después de su estreno. Gracias a su disponibilidad en plataformas de streaming como Netflix, Disney + y Prime Video, las historias de los peculiares vecinos de Desengaño 21 continúan atrapando tanto a los nostálgicos como a las nuevas generaciones. La ficción creada por Laura y Alberto Caballero destaca por sus tramas impredecibles, personajes entrañables y una comedia que no deja indiferente a nadie. Aunque se emitió originalmente hasta 2006, su impacto cultural sigue vivo, manteniéndose como una de las series más queridas de la televisión española. El 6 de julio de 2006 se emitió el último capítulo de la serie, “Érase un adiós” que marcó el cierre definitivo de la serie con un 27,5 % de share y más de 4 millones de espectadores, en un episodio cargado de nostalgia en el que los vecinos se despedían de Desengaño 21, poniendo fin a la mítica comunidad antes del salto de sus creadores a 'La que se avecina'. ¿Cómo era la España del año 2006 que se emocionó con el final de las aventuras de Emilio (Fernando Tejero), Juan Cuesta (José Luis Gil), Mauri Hidalgo (Lus Merlo) y el resto de personajes de 'Aquí no hay quien viva'?

España 2006 vs 2025

En 2006, España vivía una época de aparente bonanza económica, aun bajo los efectos del “boom” inmobiliario, con un euro joven pero fuerte, y un salario medio que rondaba los 1.500 euros, aunque el alquiler empezaba a preocupar a los más jóvenes. En televisión, millones se reunían frente a Aquí no hay quien viva, cuya emisión final marcó el fin de una era. El país estaba gobernado por José Luis Rodríguez Zapatero, y el ambiente político se debatía entre avances sociales (como el matrimonio igualitario, aprobado un año antes) y las tensiones territoriales. En lo musical, Shakira y su "Hips Don’t Lie" lideraban las listas, mientras las redes sociales eran prácticamente inexistentes: Facebook apenas llegaba a España, y ni se soñaba con TikTok. La figura mediática del momento era Belén Esteban, omnipresente en el prime time y símbolo del nuevo corazón televisivo.

En 2025, la España que ve con nostalgia aquellos capítulos finales ha cambiado profundamente. La economía, tras varias crisis y transformaciones digitales, convive con el teletrabajo, la inflación postpandemia y la vivienda convertida en un problema estructural. El salario mínimo ha subido, pero los precios también. En el poder está Pedro Sánchez, aunque con un mapa político mucho más fragmentado, polarizado y marcado por debates sobre inteligencia artificial, cambio climático y derechos digitales. La canción más escuchada en las plataformas es un tema de Bad Bunny o Aitana, y la estrella viral del momento puede nacer en Twitch o TikTok en cuestión de días. En contraste con 2006, España está hiperconectada, hiperinformada y vive en constante scroll, aunque muchos aún encuentran refugio nostálgico en la caótica pero entrañable comunidad de vecinos de Desengaño 21.