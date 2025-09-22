"La Promesa" estalla: Catalina se va del palacio y nadie sabe dónde está

Lo que parecía una semana más en "La Promesa" se transforma en una tormenta emocional para los Luján y todos los habitantes del palacio. Catalina, arrinconada por las amenazas del barón de Valladares, toma una decisión desesperada: huir con sus hijos. Pero su intento de escapar fracasa cuando el barón la intercepta y la obliga a separarse de ellos bajo una amenaza de muerte.

La hija del marqués, rota por dentro, es forzada a marcharse sola hacia un destino incierto. "Es la única forma de que esas criaturas estén a salvo", sentencia Valladares. A partir de ahí, Catalina desaparece sin dejar más que un par de cartas que siembran desconcierto y dolor. Adriano, angustiado, recibe una de ellas: una despedida que antepone el bienestar de los niños a su propia vida.

Mientras el palacio trata de recomponerse, otras tensiones estallan por todas partes. Enora despierta sospechas que llevan a Manuel a investigar su pasado. Petra, cada vez más enferma y fuera de control, explota contra Pía, cuya ausencia pesa más que nunca en la servidumbre. Pía, rota por tener que separarse de su hijo, se prepara para su viaje a Aranjuez. Nada parece estar en su sitio.

El anuncio del compromiso entre Ángela y Lorenzo no hace más que avivar el fuego. La joven, dolida y rebelde, se niega a obedecer a su madre Leocadia, quien intenta contener lo que ya es un escándalo familiar. Martina, por su parte, sospecha que Valladares está detrás de la marcha de Catalina, aunque Jacobo intenta convencerla de dejarlo pasar. Pero el silencio ya no sirve como refugio.

Las cocinas también hierven. Vera y Lope discuten a gritos delante de los señores, cruzando una línea que tendrá consecuencias. Cristóbal, implacable, impone un sistema de sanciones que convierte La Promesa en un campo de tensión permanente. Ricardo y Candela son los primeros castigados. Petra, agotada y sin fuerzas, finalmente es evaluada por el doctor Salazar, que le recomienda reposo absoluto. El cuerpo le está pasando factura al alma.

Mientras la sombra de Catalina se cierne sobre cada rincón del palacio, todos comienzan a preguntarse quién mueve realmente los hilos. ¿Quién está detrás del plan que la obligó a marcharse? ¿Volverá Catalina a ver a sus hijos? ¿Y qué papel jugará Valladares en lo que aún está por suceder? En "La Promesa", lo que callan los personajes habla más que sus palabras.