Decisión histórica de los hermanos Caballero en 'La que se avecina': Reducirán la duración de los episodios

‘La que se avecina’ cumplió el pasado 22 de abril la mayoría de edad. El mismo día pero del año 2007, Telecinco emitió en prime time el primer capítulo de esta nueva ficción de los hermanos Caballero, que ya habían conseguido un éxito mayúsculo con ‘Aquí no hay quien viva’. Con la mayoría del elenco proveniente de la calle Desengaño 21, ‘Mirador de Montepinar’ (nombre del episodio piloto y de la urbanización en la que viven los personajes de la serie) abría sus puertas con un imponente 28,8 % de cuota de pantalla y durante la primera temporada fue líder en la mayoría de sus noches. Aunque hubo momentos en los que la propia Mediaset sopesó cancelar la ficción ‘La que se avecina’ ha seguido a flote y ha conseguido una masa de seguidores incondicionales que reviven todas las tramas en las diferentes plataformas en la que se puede seguir la ficción, ya que Amazon Prime Video se hizo cargo de la serie en 2020 aunque se puede ver en otras plataformas de streaming como Disney+, además de FDF, cuyas tardes de lunes a domingo se encuentran dedicadas casi en exclusiva a ‘La que se avecina’. Laura Caballero estuvo presente la semana pasada en la presentación de la obra de teatro 'Un Dios salvaje' y reveló en exclusiva al medio especializado en la pequeña pantalla, El Televisero, que la duración de los episodios de la ficción se verán reducidos notablemente, acercándose al metraje medio de una sitcom convencional.

Misma duración que 'Aquí no hay quien viva'

La confesión de Laura Caballero se produjo mientras alababa el buen funcionamiento que ha tenido en Netflix el aterrizaje de 'Muertos S.L.', anunciando además que ya tienen escrita la cuarta temporada de los empleados de la funeraria Torregrosa aunque la plataforma no ha dado luz verde de momento a esta nueva tanda de episodios. La directora y guionista de televisión, espetó que los capítulos de 'La que se avecina' se verán reducidos, volviendo a los primeros años de los hermanos Caballero en televisión, con capítulos de unos 40-50 minutos de duración. "Es una bendición, porque es que ya los capítulos de 80 minutos, aparte de estar completamente, ya no fuera ni de mercado, es que está fuera de la vida de las personas. Estamos en un momento de consumir cosas muy rápido, cortas, ya se están viendo series asiáticas de un minuto por capítulo. Imagínate, ya estamos con un momento de estrés que los 80 minutos se quedan ya muy desfasados para producir, para crear tramas, para todo. Con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato y saber rizar el rizo del rizo del rizo. Creo que aquí todo queda más lógico y para la comedia más todavía. Para mí el formato perfecto de comedia", espetaba Laura Caballero que achacó que la duración de más de una hora se debe a las presiones de los directivos. Cómo tenía esas audiencias, te empezaban a pedir diez más, diez más y luego juntaban dos y unas cosas de monográficos", comentaba la directora y guionista, que adelantó que el capítulo 200 de la serie será muy especial y que los espectadores "se lo pondrán en bucle".