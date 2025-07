Elisa Mouliaá se rompe en 'Y ahora Sonsoles': "Gente que no te esperas que te vaya a traicionar, te traiciona"

La actriz Elisa Mouliaá ha acudido este martes al plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar de los audios filtrados y reafirmarse en su acusación contra Iñigo Errejón por agresión sexual, pero no ha podido evitar romperse al mencionar la "traición" de su amiga Soraya. Ella fue quien organizó la fiesta a la que acudió Mouliaá por primera vez acompañada del político y donde se produjeron los hechos que la intérprete ha denunciado.

En el arranque del programa, Sonsoles Ónega comenzaba preguntándole si se había sentido cuestionada, a lo que Mouliaà contestaba con un rotundo "completamente". "Estoy muy decepcionada con todo, con el sistema, con mi amiga, con el periodismo. No me lo hubiera imaginado nunca, menos mal que no me lo imaginé porque sino, no hubiera denunciado".

La actriz ha continuado recalcando que no se va a arrepentir "nunca" y que cuando se vaya a la tumba va a "descansar completamente en paz porque creo que cualquier persona en mi situación hubiera hecho lo mismo que yo".

La presentadora del programa de Antena 3 le ha puesto sobre la mesa la posibilidad de tirar la toalla y ha afirmado que se le "pasa por la cabeza, sobre todo por la tergiversación de absolutamente todo, al final gente que no te esperas que te vaya a traicionar, te traiciona".

En ese momento, la denunciante se ha roto completamente y entre lágrimas ha asegurado que "eso es lo que más duele más allá de lo que pase con esta persona. La gente que ha sido cercana a mi toda la vida, eso es lo que ahora estoy procesando".

Mouliaá ha continuado refiriéndose a Soraya: "Lo más duro es la amistad porque al final es una persona que ha sido tan importante para mí, si no llega a ser por Soraya no tendría a mi hija, entonces también duele mucho que la persona que te ha dado todo también te lo quite, que no se dignara a llamarme y a preguntarme 'oye tía ¿qué ha pasado?".

Durante la entrevista, la actriz ha sido más específica y ha contado que conoció a Soraya con 15 años, eran "prácticamente hermanas" y que comenzó a ver cosas que no le "cuadraban" y que estaba "posicionadísima, no quería saber absolutamente nada".