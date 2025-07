Accidente en directo: una modelo sufre una aparatosa caída después de que le falle el arnés al hacer un salto

El directo en televisión de Telemundo vivió un susto de los grandes el pasado fin de semana. 'Miss Universe Latina, el reality', es un concurso creado por la cadena de televisión donde varias mujeres residentes en Estados Unidos con ascendencia latina intentan representar a la comunidad hispana en el certamen de belleza internacional.

A pesar de que el concurso llegó esta madrugada a su fin, con la coronación de la dominicana Yamilex Hernández, hubo una prueba que asustó y preocupó a los espectadores. Y es que, lo que estaba pensado como un programa para demostrar que no había nada imposible de realizar pudo haber terminado en tragedia.

Un problema de infraestructura

Laura Pérez, originaria de Cuba, tenía que hacer frente a un reto de altura. Para poder realizar una instantánea mientras flotaba en el aire, la modelo y aspirante a la corona debía lanzarse desde una plataforma con la ayuda de un arnés. Y si bien a ella y al programa les quedó claro lo que iba a pasar, el artilugio falló en el último momento, haciendo que Pérez sufriera una caída de aproximadamente 3 metros.

La presentadora del concurso, la ex Miss México Jacqueline Bracamontes acudió apresurada para asegurarse de que Laura no había sufrido daños graves. Al no entender muy bien la situación por el shock, la maestra de ceremonias del formato decidió dar paso a los servicios médicos, que procedieron a atender a la cubana.

Esa noche, el programa anunció que no habría más pruebas durante el episodio, ya que tendrían que asegurarse de que el equipo funcionaba correctamente. A pesar del accidente, Laura Pérez no fue eliminada durante la semifinal del formato, garantizando así su permanencia durante la final. La candidata terminó el concurso en el top 5, en una reñida gala de coronación donde el triunfo fue para Yamilex Hernández, de República Dominicana.