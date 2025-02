Lo que empezó como una prueba de alta costura terminó en una batalla sin cuartel en TVE

El taller de “Maestros de la costura Celebrity” no da tregua. Tras la sorprendente expulsión de Rosa López, la tercera gala del concurso de RTVE ha puesto a prueba la resistencia, creatividad y rapidez de los aspirantes con un desafío que ha dejado a más de uno al borde del colapso. Lo que parecía una prueba de costura convencional terminó convirtiéndose en una batalla de estrategia y nervios cuando los concursantes descubrieron que tendrían que compartir las máquinas de coser.

El reto consistía en confeccionar una prenda inspirada en la firma Schiaparelli, conocida por sus diseños surrealistas y vanguardistas. Un desafío complicado de por sí, pero que se convirtió en un auténtico caos cuando Raquel Sánchez Silva anunció que solo habría una máquina por cada dos aspirantes. Así, los participantes no solo tenían que administrar el tiempo con su compañero, sino también competir por cada minuto de costura, generando tensiones evidentes en el taller.

Si alguien sintió de lleno la presión, esa fue Carmen Farala, quien, con su experiencia en diseño y confección demostrada en “Drag Race España”, se tomó el reto con máxima concentración. Sin embargo, su compañera en esta prueba, María Esteve, no llevaba el mismo ritmo. “Estoy un poco preocupada”, admitió Carmen al inicio del desafío, y no tardó en quedar claro por qué. Mientras ella avanzaba con velocidad, María tropezaba con un error en su prenda que la obligó a descoser y empezar de nuevo.

La rivalidad no tardó en aflorar. En un momento clave, cuando María se dio cuenta de su fallo, Carmen no ocultó su alivio: “Descose, venga, que mientras coso yo”, soltó sin rodeos. La frase no pasó desapercibida y dejó claro que, aunque los aspirantes compartan taller, aquí cada uno lucha por su supervivencia.

Finalmente, la prueba dejó dos resultados muy distintos: Carmen Faraladeslumbró al jurado y se llevó la primera posición, consolidando su estatus de favorita. En cambio, María Esteve no logró convencer con su diseño, marcando un punto de inflexión en la competencia.

Con desafíos cada vez más exigentes y mecánicas que ponen al límite incluso a los más talentosos, la primera edición celebrity de “Maestros de la costura Celebrity” demuestra que no basta con saber coser: aquí sobrevive el que mejor se adapte a la presión.