El público sentencia: "Maestros de la Costura Celebrity" desata pasiones en su estreno

El taller más famoso de la televisión española ha reabierto sus puertas con una edición que promete telas, tensiones y mucho espectáculo. Este domingo, 9 de febrero, RTVE estrenó “Maestros de la Costura Celebrity”, una versión del exitoso talent show que cambia aprendices anónimos por un desfile de caras conocidas, y la audiencia no ha tardado en alzar la voz en redes sociales, dejando claro qué les ha fascinado… y qué no tanto.

El arranque del programa, enmarcado dentro de un evento especial de programación que incluyó la emisión de “El diablo se viste de Prada” y “27 vestidos”, no pasó desapercibido. Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez y Silvia Superstar son los doce valientes que han decidido poner a prueba sus habilidades con la aguja y el dedal.

Si hay algo en lo que la audiencia parece coincidir es en la frescura y el acierto del casting. En redes sociales, especialmente en X, los comentarios destacaban la química entre los participantes, la diversidad de perfiles y la naturalidad con la que se han enfrentado al primer reto: diseñar una prenda que reflejara su propia visión de la moda. Las expectativas eran altas, y aunque algunos famosos demostraron que el talento no siempre se mide en puntadas perfectas, el espectáculo estuvo garantizado.

Raquel Sánchez Silva sigue al frente del programa, aportando su habitual solvencia como presentadora, mientras que el trío de jueces formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain mantiene su papel como el filtro más exigente del taller. En este primer programa, contaron además con la colaboración del diseñador Eduardo Navarrete como juez invitado, quien aportó un toque de irreverencia y frescura al panel.

El primer episodio no solo puso a prueba las habilidades técnicas de los concursantes, sino también su capacidad para adaptarse a situaciones límite. Tras el reto inicial, los famosos se trasladaron al Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges, donde debieron confeccionar un look inspirado en el universo del terror, el suspense y lo onírico. Este desafío no solo midió su creatividad, sino también su resistencia al estrés, dejando momentos memorables que ya circulan como clips virales en redes.

Las reacciones no se hicieron esperar. El hashtag #MaestrosDeLaCosturaCelebrity se convirtió rápidamente en tendencia, acumulando miles de comentarios. La mayoría aplaude la dinámica del programa, la química entre los concursantes y la diversión que aporta ver a famosos en situaciones fuera de su zona de confort.

Algunos usuarios celebraron la presencia de figuras carismáticas como Pilar Rubio y Eduardo Casanova, quienes destacaron por su soltura y carisma frente a la máquina de coser. Otros señalaron que ciertas pruebas podrían haber sido más exigentes para poner realmente a prueba las habilidades de los participantes.

Además, hubo espacio para la crítica constructiva: se pidió mayor profundidad en las valoraciones del jurado y una mejor gestión del tiempo en pantalla para ciertos concursantes, cuyo talento podría haber brillado más con un poco más de foco.

Con solo un episodio emitido, es pronto para dictar sentencia definitiva, pero lo cierto es que el estreno ha generado un buen sabor de boca entre la audiencia. La combinación de celebridades, costura y desafíos creativos parece haber encontrado su fórmula en esta edición, que promete más momentos inolvidables en las próximas semanas.

Ahora, queda por ver si este éxito inicial se mantendrá o si el programa tendrá que ajustar sus patrones para no perder la atención de un público que, como bien saben en RTVE, siempre está dispuesto a opinar.