Quién es Gonzalo Pinillos, el abanderado de España en Eurovisión Junior 2025

Hace escasas horas, RTVE convocaba a los medios en Prado del Rey para realizar un anuncio importante: el nombre del afortunado representante de España en Eurovisión Junior 2025. De esta manera, el ente público confirmaba a Gonzalo Pinillos, un joven de 14 años procedente de Madrid, como el abanderado que cantará por nuestro país en la 23ª edición del festival infantil.

Pinillos, que estará presente el próximo 13 de diciembre en el Palacio Olímpico de Tiflis(Georgia), ha podido compartir con la prensa sus primeras impresiones tras ser designado como representante de España. En este artículo te contamos todo lo que hay que saber sobre aquel dispuesto a seguir los pasos de María Isabel y traerse el primer premio de vuelta a casa.

Cuenta con experiencia sobre los escenarios

Su camino en el teatro musical comenzó en 2020. En poco tiempo pasó a tomar clases de nivel profesional, ampliando su formación en canto, interpretación y baile. En el teatro, se ha puesto en la piel de Pierre Morhange, protagonista de 'Los Chicos del Coro', en el premiado musical en Madrid. También ha actuado en el musical 'School of Rock' y ha sido seleccionado para formar parte del elenco del musical de 'Oliver Twist', que se estrenará en noviembre en el Teatro La Latina de la capital.

Esta experiencia, ha contado, le da mucha seguridad de cara al festival: "Aunque, obviamente, lo que se viene no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, no tengo los nervios como si fuese la primera vez que me subo a un escenario". Gonzalo cree que uno de los aspectos que más puede aportar a su candidatura es que "en el teatro musical aprendes a cantar contando, a interpretar lo que estás diciendo. Justo eso es lo que más me gusta de todo".

Gran apasionado del festival

Durante su comparecencia ante los medios, Pinillos ha compartido varias de sus aficiones: el ajedrez, esquiar, viajar, etc. Entre ellas se encuentra el Festival de Eurovisión, ya que nuestro representante ha comentado ser un ferviente seguidor del certamen. Su artista favorita salida del concurso es Chanel, mientras que en Eurovisión Junior siente predilección por Sandra Valero y Melani.

Gonzalo Pinillos representará a España en Eurovisión Junior 2025 RTVE

Fuera del festival, Gonzalo confiesa sentir admiración por cantantes de la talla de Ariana Grande, Bruno Mars, Aitana, David Bisbal y Sebastián Yatra. Sin embargo, su cantante favorita, citando como justificación "sus canciones y su energía" es Olivia Rodrigo.

Ya imagina su propuesta para Tiflis

Aunque todavía no se ha compuesto la canción que interpretará en Georgia, Gonzalo ha aprovechado para confesar cuál sería esa propuesta que le vendría como anillo al dedo. "Una balada con un mensaje bonito para transmitir", ha expresado el madrileño, que ya se visualiza tocando el piano durante una parte de su actuación en Tiflis.

César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión ha confirmado que el videoclip de la propuesta se grabará en septiembre, por lo que durante las próximas semanas tendrá lugar ese proceso de creación de la candidatura. "Vamos a hacerle la canción ad hoc. Hemos hablado con muchos compositores y creo que va a haber sorpresas. Él también va a participar en la composición de esa canción", señala Vallejo.