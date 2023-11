¿Quiénes son los hermanos cantantes que visitan hoy 'El Hormiguero'?

‘El Hormiguero’ culminó la noche del miércoles 29 de noviembre con la visita de un literario español muy reconocido. Arturo Pérez-Reverte. El escritor murciano visitó el espacio de Antena 3 para hablar de su última obra literaria, ‘El problema final’, la cual vio la luz el pasado 5 de septiembre.

Pérez-Revertez es de esos famosos que allá donde vaya no pasa desapercibido, especialmente por su claridad a la hora de decir las cosas sin importar que puedan decir de él y prueba de ello fue durante el programa cómo manifestó sus pensamientos sobre temas relacionados con Pedro Sánchez y las decisiones tomadas por el actual presidente del Gobierno llegando a afirmar que metería a Sánchez en una de sus obras como antagonista: ‘’Yo en una novela colocaría a Sánchez de malo maquiavélico; me tiene fascinado por su aplomo, por su descaro, por su cinismo. No hay un tío como él. Soy un fan de Pedro Sánchez’’, declaraba el escritor.

El programa de Pablo Motos continúa su marcha y para cerrar el mes de noviembre qué mejor que recibir a dos hermanos cuyas canciones han puesto a todos a bailar y a cantar a viva voz durante más de dos décadas. David y José Muñoz, conocidos como los ‘Estopa’, vuelven a ver a Trancas y Barrancas para presentar el primer adelanto de su próximo disco, el duodécimo de su carrera y el cual verá la luz en 2024.

Los integrantes del grupo musical Estopa, el cantante David Muñoz (i) y el guitarrista José Muñoz., Zipi EFE

No es la primera vez que

Estopa

acude a ‘

El Hormiguero’

para presentar sus proyectos musicales. El buen rollo que transmite el dúo es indudable tanto dentro como fuera de los escenarios. En la última ocasión que visitaron el programa, inundaron el plató de risas con sus anécdotas divertidas a la par que surrealistas.