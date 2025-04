TV y radio: tras la tempestad llega la calma

Este lunes España vivió un suceso que nos dejó a todos sin respuesta. La luz se apagó y nuestro modo de vida se quedaba en "stand by". Sin electricidad, sin internet, sin poder comunicarnos con nuestros seres queridos... Un drama que obligó a todas las personas a intentar informarse de la manera que fuese posible. La radio, que puede funcionar con pilas, se convirtió en un elemento esencial para que la mayoría de la población pudiera conocer todo lo que estaba sucediendo. Igualmente, muchas personas pudieron acceder a los contenidos emitidos en la televisión a través de las redes wifi de los trabajos. Por tanto, y como no podía ser de otra manera, más que nunca fue fundamental la labor que llevaron a cabo todos los medios de comunicación. La mayoría de las televisiones y de las radios en España, pudieron continuar con sus emisiones gracias a los generadores propios que tienen.

En el caso del grupo Atresmedia, Susanna Griso estaba en pleno directo de "Espejo Público" cuando sucedió. Un mínimo corte, prácticamente imperceptible, que hizo saltar por los aires toda la escaleta prevista. De hecho, la programación cambió y desde ese primer momento todos los contenidos pasaron a ser un minuto a minuto constante para informar a la audiencia lo más exhaustivamente posible. Nuevamente, el contenido se centró en todo lo que estaba sucediendo en España y se produjeron intervenciones de profesionales al respecto, más diversas conexiones en las que se hizo un recorrido completo y detallado para conocer todo lo que pasó tanto en estaciones de trenes, aeropuertos y las calles del centro de las principales ciudades españolas. Un despliegue especial y con mucha importancia de la calle y de los protagonistas de la jornada: la gente. Por otro lado, en cuanto a Antena 3, uno de los cambios más destacados fue el informativo especial presentado por Vicente Vallés que comenzó a las 20:00 horas y se alargó más de lo normal: una hora y 20 minutos. "Intentan devolver la luz a los que todavía no la tenemos, como por ejemplo a los que trabajamos en los estudios de Antena 3, que llevamos el día emitiendo gracias a generadores de electricidad, pero con la redacción y las oficinas sumidas en la penumbra", explicó el periodista.

Ayer, la luz se recuperó en España y las televisiones volvieron a la normalidad. En el caso de esta cadena, no se modificó ni reprogramó ninguno de los contenidos previstos para el martes. Eso sí, siguió tratando este asunto con expertos y dando voz a profesionales o afectados para conocer qué es lo que sucedió en una jornada tan destacada. Por ejemplo, Griso tuvo durante la mañana una entrevista en su programa con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, y también conversó con otro de los grandes protagonistas de la jornada del lunes: Carlos Alsina. El presentador del programa "Más de uno" de Onda Cero, que estuvo realizando de manera extraordinaria su minuto a minuto en la emisora, habló de lo sucedido y la importancia de la radio en días como este: "Quiero agradecer a todo el equipo por todo el trabajo que hicieron para comunicar lo que se estaba produciendo. Desde el Gobierno se hizo un llamamiento de no seguir información que no fuese oficial, sin embargo, el presidente del Gobierno dio una comparecencia para explicar qué sucedió seis horas más tarde de lo ocurrido". Además, añadió: "Se pudo ver como ante esta situación los ciudadanos actuaron con mucho civismo y tranquilidad: y cómo estaban tomándose una caña, yendo a por sus hijos al colegio o simplemente dando un paseo". En el caso de laSexta, que también ha vuelto a la normalidad en cuanto a su parrilla tras este suceso, lo más destacado fue el programa especial de "Al rojo vivo", presentado por Antonio García Ferreras, en el que también hubo muchos protagonistas. Entre todos ellos, destacamos a Carlos Cagigal, experto en el sector energético, renovable y gas. "Lo que ha pasado hoy lo llevamos advirtiendo la última semana; llevamos varios días hemos estado al filo de la navaja, ya hemos ido avisando que la generación de las renovables sobrepasaba el 100% de la demanda en el sistema peninsular", señaló.

En el caso de Onda Cero, la programación se vio alterada y Carlos Alsina tomó el mando. Las conexiones por toda España fueron una constante y se ofreció a los espectadores un teléfono para poder contar sus problemáticas derivadas del apagón que vivió nuestro país. Ayer por la mañana, su programa de "Más de uno" comenzó a la hora habitual y su monólogo se centró en la increíble situación que hemos vivido: "Millones de españoles han estado 8, 9 y 10 horas... 14 horas en algunos casos, incluso, a oscuras. Y sin posibilidad de informarse de lo que sucedía. Me queda el receptor de radio, sin enchufar a la corriente. La radio sin pilas. Que además de informar, consume muy poco. Fue la protagonista de la jornada de ayer. Principal vehículo informativo al que pudo agarrarse ayer la población para aliviar la inquietud. El kit de supervivencia era esto. Un hornillo, una radio con pilas...".

En cuanto al resto de los medios, podemos destacar la suspensión, por segunda vez, del desfile del nuevo programa de RTVE, "La familia de la tele". De la misma manera, también se canceló la rueda de prensa con Andreu Buenafuente por "Futuro Imperfecto". El ente público ofreció la segunda emisión informativa más larga de la historia tras el 11M y RNE prolongó su directo hasta las tres de la madrugada. Mientras que, en el caso de Mediaset, la jornada de ayer fue diferente ya que hicieron algunos cambios en su programación y emitieron dos especiales: "El Gran Apagón", conducido por Nacho Abad e Isabel Jiménez, en Telecinco; y "Especial Horizonte", con Iker Jiménez y Carmen Porter.