''Parece medio mariquita'': Ramón García es vapuleado en directo por una telespectadora

Si algo queda grabado para la historia es sin duda los momentos surrealistas que pueden llegar a ocurrir en televisión. No es de extrañar que a veces se queden micrófonos abiertos, permitiendo escuchar cosas que no debían de filtrarse, o que presentadores vivan incómodos ratos como el ocurrido a Ramón García y la presentadora Gloria Santoro. Los dos presentadores se encontraban en su espacio de trabajo, ‘En compañía’, un programa de la cadena manchega.

Gloria Santoro y Ramón García, presentadores de 'En Compañía' Twitter / CMM

Como cada programa, los presentadores llaman a un número de teléfono aleatorio con el fin de regalarle un jamón a excepción de una condición: para ganar dicho jamón se tiene que responder en directo bajo la frase ‘’Ramón, ¿me regalas el jamón?’’. El teléfono estaba sonando y acto seguido, una mujer llamada María Soledad respondía. El mítico presentador de ‘¿Qué apostamos?’ se presentaba a la protagonista informando que estaba en directo en el programa ‘En Compañía’. Hasta ahí todo seguía su curso pero al parecer, María Soledad no entendía lo que le habían dicho por lo que andaba un poco confundida de con quien estaba hablando. "Ahora mismo se acaba de ir al fisio de La Roda, pero, ¿Dónde estás? Que se oye mal", decía la manchega a lo que Ramón García le recordaba desde donde la llamaban y le preguntaba qué ‘’con quién creía que estaba hablando’’.

"Me tratáis un poco mal. ¿Dónde estáis que sois unos caguetorros?", decía la manchega, que en su mente creía que alguien le estaba gastando una broma. El presentador le insistió en que encendiera la televisión para que entendiera lo que estaba ocurriendo sin saber que le esperaba. "Ya he puesto la tele, pero ya ha terminado el Ramón, que parece medio mariquita por eso se ha separado", espetaba Maria Soledad de golpe.

El presentador vasco, asombrado, supo coger las riendas de la situación echándole humor. "¿Qué soy medio mariquita? Señora que estamos en directo y le estamos llamando ahora. ¿Pero a dónde hemos llamado Dios mío? La señora no está bien", espetó con sorna. Ramón no fue el único que recibió unas bonitas palabras de la manchega, Gloria Santoro miraba a su compañero al mismo tiempo que decía ‘’no está bien’’. Tras esto se dirigía a la protagonista para explicarle toda la situación pero no pudo librarse tampoco. ‘’¡¿Qué quieres?!, chochona’’, le espetaba Maria Soledad a la presentadora para luego colgar.

Minutos más tarde, ambos presentadores demostraron su profesionalidad no dando importancia a los comentarios de esta señora. ‘’Compañeros de los programas de zapping, que estamos agradecidos de que nos saquen pero sacar esta parte también. Le mandamos un beso muy fuerte y entiendo en esta llamada que esta señora no se encuentra bien. Por lo tanto, ni nos reímos nosotros ni faltamos en respeto. Le mandamos un abrazo y a quien corresponda en casa que le digan que no era una broma. Nos lo tomamos con sentido del humor y le mandamos este aplauso’’, concluían