La sentencia definitiva de Adara hacia Asraf en 'Supervivientes 2023': ''Quiero estar tranquila lo que me quede aquí''

El pasado domingo en el programa de Telecinco, ‘Conexión Honduras’, ya se dejó entrever el conflicto entre Adara y Asraf sin saber la causa. Este hecho provocó la indignación de muchos telespectadores acusando a la organización de ‘Supervivientes’ de intentar malmeter entre los concursantes. Este pasado martes, 23 de mayo, Carlos Sobera, presentador de ‘Tierra de Nadie’, aclaró lo ocurrido entre ambos mostrando el vídeo al completo del conflicto.

Todo comenzó tras el pequeño manjar que Adara y Artùr habían comido en la noche. Ambos concursantes decidieron comerse unos cangrejos. Tras finalizar el picoteo, los supervivientes recogieron los desechos y se fueron a dormir sin saber que al día siguiente se armaría un conflicto. Asraf Beno despertaba y preguntaba, molesto, a sus compañeros de reality quién había comido cangrejos ya que las cáscaras no se habían tirado y estaba todo lleno de hormigas y moscas.

Raquel Arias, al ser preguntada por este, no dudó en decir que los últimos que comieron fueron Adara y Artùr pero que no sabía si ellos habían dejado los desperdicios fuera. Beno decidió preguntar a la que era, hasta el momento, su amiga: ‘’¿Adara, ayer comiste cangrejos?’’. Molinero le confirmó que había comido ‘’pero solo uno’’. En ese instante el superviviente le explicó a la modelo que se habían dejado las cáscaras fuera por lo que Adara no dudó en pararle los pies: ‘’¿Y por qué me lo dices a mí?, le preguntaba. “Yo no sé qué te pasa últimamente, de verdad. Qué heavy esto… No estoy entendiendo nada”, continuaba Adara sin dar crédito a la situación.

La cosa no quedó aquí. El míster le dejaba claro a su compañera que no iba a malas pero ella seguía sin comprender el comportamiento de este: “¿Yo te digo algo a ti? Yo no he dejado ahí ninguna cáscara. Quiero que me dejes tranquila, no sé qué te pasa últimamente. No necesito ningún papá, ¿vale? Sé perfectamente lo que tengo que hacer en cada momento, ¿vale? Esto ya es el colmo”, le decía mientras se mostraba muy molesta. Momentos después de este cruce de palabras, ambos rompían a llorar por separado. Adara, que veía como Asraf se mantenía alejado y ausente no dudó en soltar lo que pensaba al respecto. "Ahora el papelón. Ya me estoy conociendo el juego este, es que soy gilipollas", decía mosqueada.

Una vez reunidos la mayoría de concursantes en el fuego, la madrileña no pudo evitar quedarse callada ante la actitud impasible del novio de Isa Pantoja. "No me está molando nada lo que está pasando, eh, Asraf. Te lo dije detrás de cámaras, no soy gilipollas. Se está acercando la final, y a mí que me metan la puñalada a estas alturas… Creo que no me lo merezco. Soy persona antes que un concurso", decía mientras rompía a llorar desconsoladamente.

"¿Me estás diciendo que yo estoy haciendo esto por el concurso?. Que después de todo estés pensado eso de mí... Yo estoy flipando", le respondía él. "Siempre he dado la cara por ti, me estoy partiendo la piel por ti. Sigue jugando, sigue jugando y pintando las cosas como a ti te convenga", le reprochaba ella a la vez que Jonan le explicaba al superviviente que los comentarios de Adara se debían a un cúmulo de pullas por parte de él.

Después de este encontronazo, la superviviente, que se encontraba más calmada, le pidió al que fuera su amigo que la dejase tranquila. ‘’Lo único que te pido es que me dejes tranquila, ¿vale?, quiero estar tranquila lo que me quede aquí’’. La visita de Elena Rodríguez, ex concursante de la edición 2020 y madre de Adara, trajo un subidón de energías cambiando el ambiente un poco.

Beno, aprovechando que Molinero había logrado pescar quiso acercarse para darle la enhorabuena y así limar asperezas. El concursante le confesó a su compañera que ''el papel de líder le había superado''. "Si te puede el papel de líder ante una amistad…;Esta semana no eras líder, Asraf. Esto lleva pasando varias semanas, no sé qué te está pasando", le decía a la vez que el novio de Isa Pantoja le recalcaba que estaba entrando en bucle. "No, Asraf, no. No estoy entrando en ningún bucle ni quiero entrar en tu juego, conmigo no. El que lleva en un bucle desde hace semanas eres tú. No conmigo, con todo el mundo", le decía tajante para luego confesar, a Alma Bollo y Jonan, el dolor y decepción que siente hacia el que fuera uno de sus apoyos grandes en el concurso y que volvería a seguir tratando igual y hablando.