Raquel Bollo regresa a televisión como colaboradora de 'TardeAR'

Raquel Bolloha vuelto a los platós de televisión después de cuatro años de ausencia. Su regreso se ha producido este lunes en 'TardeAR', el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto, donde se ha estrenado como nueva colaboradora. Durante su primera intervención, Bollo ha abordado una de las polémicas que rodean a su amiga Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez.

En las últimas semanas, han circulado rumores sobre una posible crisis en la relación de Anabel y David, especialmente después de que se conociera que la pareja está siendo investigada por un presunto delito de malos tratos a su hija. Sin embargo, Raquel Bollo ha querido desmentir cualquier tipo de distanciamiento entre ellos. Desde su cercanía con la pareja, la empresaria ha asegurado que no ha percibido ningún problema entre ellos: "Yo te puedo decir que el tiempo que yo he estado allí, no he visto nada de lo que se está comentando. He visto todo lo contrario: cariño y unión en unos momentos muy difíciles", ha afirmado la ex colaboradora de 'Sálvame', dejando claro que no hay señales de una ruptura.

Además, ha explicado que la presión mediática está afectando a David Rodríguezde una manera más intensa que a Anabel. Mientras que la sobrina de Isabel Pantoja está acostumbrada a la exposición pública, su pareja no lo está, lo que hace que la situación sea aún más difícil para él. "Si para Anabel está siendo duro, a pesar de que ella trabaja en los medios, para él lo es aún más porque no conoce este mundo. Viven encerrados y sin llevar una vida normal", ha explicado la empresaria. Asimismo, uno de los puntos que ha resaltado Raquel Bollo es la necesidad de David Rodríguez de distanciarse momentáneamente de la situación. El joven se ha trasladado a Córdoba, donde reside su familia, lo que ha intensificado las especulaciones sobre una crisis de pareja. No obstante, según Bollo, este viaje responde más a una necesidad emocional que a un problema con Anabel. "Necesita coger fuerza en Córdoba, con su familia, para volver a enfrentarse a todo esto", ha señalado en el plató de Mediaset.

Raquel Bollo en 'TardeAR' Mediaset

Por otra parte, Raquel Bollo ha subrayado que la investigación en la que están implicados ha generado una gran presión sobre ellos y que, en ocasiones, es difícil deshacerse de determinadas etiquetas impuestas por la opinión pública. "Las leyes son como son, a veces tienes una parte de responsabilidad y otra que no te esperas. Al final, todo se hace como una bola y es muy difícil quitarte el cartel cuando te lo han puesto", ha reflexionado en el programa vespertino de Telecinco.