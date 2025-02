Caso Anabel Pantoja y David Rodríguez: La Guardia Civil da un paso decisivo

Anabel Pantoja y David Rodríguez están tratando de poner a prueba esa palabra que tanto han mencionado estos días, pero que se le resiste: “normalidad”. Es entendible que estén sometidos a una gran presión. Después de que su hija permaneciese 18 días ingresada en el hospital, salieron del centro con la justicia tras su pista. Se les investiga por un presunto delito de malos tratos que ellos niegan con rotundidad, a la espera de que la jueza que instruye el caso les crea y puedan recuperar su vida. En eso andan, aunque saben que el proceso será largo y se estima que tardará al menos seis meses en esclarecerse. Ellos defienden que es un proceso “rutinario y habitual”, aunque sin evidencias no se habría iniciado. Esto lo viven con gran dolor, aunque con resignación, dejando que hagan su trabajo y confiando en que sus abogados sepan guiarles por este infierno. Eso sí, por separado en lo judicial y también geográficamente, después de que el fisioterapeuta regresase a Córdoba, donde vive y trabaja. Desde aquí ha recibido una noticia por parte de los juzgados.

Anabel Pantoja y David Rodríguez Gtres

Este lunes se ha producido una novedad en el caso que investiga los movimientos de Anabel Pantoja y David Rodríguez los días previos al fatídico 9 de enero. La semana pasada se explica el motivo por el que la investigación no avanzaba, al encontrarse un primer escoyo. Ahora se ha resuelto, después de que la Guardia Civil hiciese entrega de las cintas de vídeo que la jueza llevaba días solicitando. Unas grabaciones del centro comercial en el que acontecieron los hechos y que podría despejar las dudas presentes en el testimonio cruzado de ambos y que no llega a cuadrar y convencer. Así lo han asegurado en la tarde de este lunes en ‘Y ahora Sonsoles’, donde además se ha analizado la conveniencia de que David Rodríguez haya abandonado la isla en mitad de una investigación de tal magnitud.

“En auto no se determina ninguna orden cautelar. Él no tiene que advertir al juzgado de que se marcha de Canarias”, aseguran desde el programa de Antena 3. Y es que la vuelta del novio de Anabel Pantoja a Córdoba ha pillado a muchos por sorpresa, pero él está dispuesto a recuperar su vida donde la aparcó cuando fue padre, más aún después de todo lo sucedido. Así, retoma su trabajo, lo que le obliga a estar alejado de su familia, a la que volverá a ver los fines de semana. Y no es el único, pues él tomaba un vuelo acompañado de sus padres, como así lo hacía también su suegra, Merchi, que también ha tenido que volver a sus labores profesionales, teniendo que dejar sola a su hija y su nieta en la isla. “Merchi es funcionaria pública, tiene un puesto relevante. Ella había conseguido juntarse vacaciones y días y se le han agotado ya desde el nacimiento. Ha tenido que volver a incorporarse al trabajo. Los padres de David también han vuelto al trabajo”, añadía Pilar Vidal para contextualizar por qué han coincidido todos en el avión y tan solo Anabel permanece en la isla, en busca de la ansiada tranquilidad perdida.

David Rodríguez está ilusionado con acariciar esa “normalidad” que tanto ha mentado, aunque no le gusta dejar a su familia sola en medio del huracán. Uno que incluye rumores de crisis que él ha alimentado con su inesperado silencio, pero que Anabel Pantoja ha atajado diciendo que todo está bien, aunque negándose a dar explicaciones sobre nada de lo que era preguntada. “Estoy bien, voy a hacer la vida como siempre os he dicho y, por favor, dejadme tranquila. Os lo pido con todo el respeto del mundo. Sé que estáis aquí por obligación, se lo digo a él siempre”, destaca la influencer, que se planta al oír las preguntas sobre su chico: “Es que no entiendo tener que dar explicaciones sobre cada cosa o cada paso que demos, parece esto una película del CSI”. Así niega una crisis que está en boca de todos, asegurando que están bien “como siempre, como llevamos dos años haciéndolo. No vamos a dar más explicaciones, o sea, de verdad, me parece algo ya que riza el rizo”.