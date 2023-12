'La Resistencia' protagonizó una pedida de matrimonio y un dardo envenenado a María Pombo

‘La Resistencia’, el espacio conducido por David Broncano en MovistarPlus+ y que acogió el pasado martes a un famoso futbolista, volvió a protagonizar dos momentos surrealistas: una pedida de matrimonio y una pullita a la influencer María Pombo. Todo comenzó minutos antes de que el programa comenzara a emitirse, en el preshow. Sergio Bezos, uno de los famosos colaboradores del espacio, fue testigo de todo por lo que una vez arrancado el programa no dudó en revelárselo a Broncano. “Le han pedido matrimonio aquí en el preshow. Ha sido un poco loco”, le explicó al presentador mientras señalaba a la joven que se encontraba a su lado en la famosa piscina de bolas. “¿Y qué le ha dicho?”, quiso saber el presentador. “Le he dicho que sí”, contestaba la protagonista para segundos después mostrar cómo fue dicha pedida de mano.

“Llevamos juntos casi cuatro años”, explicó la reciente prometida ante las preguntas del presentador el cual también le pidió a la protagonista que dijera unas palabras. “Di lo que te salga, algo ligero. Sé que tú lo estás pasando mal, pero piensa en la gente de España”. “Esto está siendo horrible, no me lo esperaba para nada”, decía la chica la cual acto seguido dejó claro que su prometido iba a convertirse en ‘’su futuro exmarido’’ provocando que David se echara las manos a la cabeza.

Tras este momento, el jienense dio paso a su invitado, el futbolista del Getafe, Borja Mayoral el cual trajo una pegatina de su equipo con la intención de tapar la de María Pombo que llevaba casi un año allí. "He visto ahí que tienes @mariapombo y, con un poco de cara, venía a taparlo", dijo el invitado provocando los aplausos del público.

‘’Ponlo aquí encima", propuso el presentador a la vez que quería saber que le había hecho la influencer al futbolista. "¿Pero qué te ha hecho a ti María Pombo? ¿No se habrá metido con el Getafe?", preguntó Broncano. "No, qué va. Es porque tiene muchos seguidores y el Getafe está creciendo", respondió Mayoral.

Mayoral también quiso invitar a Pombo al palco del Getafe a lo que Broncano, no dudó en lanzarle un dardo a la influencer. "No va a ir. María Pombo al sur de Colón no se desplaza. Solo Castellana, como mucho Atocha y ya estás forzando. Para ella Atocha es África", decía el humorista volviendo a provocar las risas del público.

Cabe recordar que María Pombo, en su nuevo docureality en Amazon Prime Vídeo llegó a confesar que se arrepentía de haber visitado el espacio de MovistarPlus+ ya que a sus padres no les hizo mucha gracia que su hija fuera allí.