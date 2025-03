Rigoberta Bandini califica en estos términos a Melody y su renovada "Esa Diva"

A dos meses de su actuaciónen el St. Jakobshalle de Basilea, Melodysigue recibiendo el apoyo de grandes figuras del panorama musical español. La ganadora del Benidorm Fest 2025 representará a España en Eurovisión con "Esa Diva", un tema que, según ha confirmado RTVE, tendrá una nueva versión con una "parte clásica española".

Entre los artistas que han mostrado su respaldo a la sevillana se encuentra Rigoberta Bandini, finalista del Benidorm Fest 2022 con "Ay mamá". La cantante ha destacado la naturalidad y el carisma de Melody en una reciente entrevista. "Todos nos estamos enamorando de esta Melody espontánea y maravillosa. Se nota que no está forzando ningún personaje, sino que está fluyendo, y yo creo que es unánime que a todos nos cae bien", ha declarado Bandini. Además, la artista ha pedido que Melody "siga siendo ella misma" tanto en la promoción previa como en su actuación en el certamen, donde intentará romper la racha de 55 años sin victorias para España.

Una nueva versión de "Esa Diva" con cambios significativos

RTVE ha confirmado que la propuesta que Melody llevará a Basilea sufrirá modificaciones tanto en la producción musical como en la puesta en escena. La nueva versión de "Esa Diva" estará producida por Rick Parkhouse y George Tizzard (Red Triangle Records), en sustitución de los suecos Thomas G:son y Peter Boström. Además, contará con un arreglo musical de Guillem Vila Borras que incorporará un toque clásico español al inicio de la canción. Según el ente público, la nueva versión busca ser un viaje a través de referencias musicales, con un ritmo que aumenta progresivamente y unos coros más potentes.

Otro de los aspectos que cambiará será la escenografía. Tras trabajar con Pizarro Studio en el Benidorm Fest, la dirección artística estará ahora en manos de Mario Ruiz, quien diseñó la actuación de Almacor en la última preselección. Asimismo, RTVE ha incorporado a Mónica Peña y Álex Bullón como responsables de la coreografía, mientras que Maxi Gilbert se encargará del diseño de iluminación. La realizadora Mercè Llorens supervisará la puesta en escena desde la cadena pública, y el estilista Raúl Amor será el responsable del vestuario de la artista.

Opiniones divididas en Europa sobre la candidatura española

A la espera de la nueva versión, Melody se encuentra en la parte baja de las casas de apuestas. Actualmente, ocupa el puesto 34 de 37 países, lo que indica que no es una de las favoritas para ganar Eurovisión 2025. Varios eurofans internacionales han reaccionado a la candidatura española. Mientras que destacan la potencia vocal de Melody y el mensaje de la canción, también critican que el tema no suena moderno. "Esto habría sido top 10 hace 15 años", opina Eleonora, de Países Bajos. Otros, como Beno, de Francia, reconocen que no les molesta que no sea actual, siempre que la canción conecte con el público.

El próximo jueves 13 de marzo, RTVE estrenará la versión definitiva de "Esa Diva" junto a su videoclip. La presentación se realizará en La 1, La 2, Clan, el Canal 24 Horas y RTVE Play, justo antes del programa de David Broncano del próximo jueves 13 de marzo a las 21:50 horas. Melody ha adelantado que la nueva versión tiene "algo especial" que cree que gustará mucho. Con este cambio, España busca mejorar su posición en Eurovisión 2025 y sorprender al público europeo en la gran final del 17 de mayo en Basilea.