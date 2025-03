Así es la letra de Israel para Eurovisión 2025 que superó el veto de la UER

Hace unos días conocíamos que Israel desvelaba el tema que llevará a competir por el micrófono de cristal en Eurovisión 2025 que tendrá lugar en Basilea el próximo mayo. "New Day Will Rise" es el nombre del tema, compuesto y escrito por la reconocida cantautora y compositora israelí Keren Peles, y cuenta con los arreglos y la producción de Tomer Biran. La voz la pone Yuval Raphael, ganador del reality show 'The Next Star', y superviviente del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 al festival de música Nova.

La Corporación de Radiodifusión Pública Kan, responsable de la participación de Israel en el concurso, presentó la canción este domingo, que no está exenta de polémica. Un grupo de compositores ha acusado a Kan de manipular el proceso de selección y favorecer indebidamente a Keren Peles, quien también escribió la canción del año pasado y es juez en el concurso de telerrealidad que seleccionó a Raphael. Kan ha rechazado estas acusaciones, afirmando que el proceso de selección de la canción se llevó a cabo de forma transparente. Peles también escribió "Hurricane", la canción que Eden Golan interpretó en el concurso del año pasado y que finalizó en quinto lugar.

A pesar de todo la UER ha dado luz verde a la canción elegida por Israel para el concurso y de la que transcribimos en español su letra:

Y aunque digas adiós

Nunca te irás

Eres el arcoíris en mi cielo

Mis colores en el gris

Mi único deseo que le pido a una estrella fugaz

Luz del sol en el día

La única canción que mi piano alguna vez toca

Y aunque digas adiós

Siempre estarás cerca

Para levantarme y llevarme alto

Mantener mis pies cerca del suelo

¿Estás orgulloso de mí esta noche?

Los sueños se están cumpliendo

Elijo la luz, no tengo nada que perder si te pierdo

Un nuevo día llegará, la vida continuará

Todos lloran, no llores solo

La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará

Pero nos quedaremos, incluso si dices adiós

Y aunque digas adiós

Nunca te irás

Eres el arcoíris en mi cielo

Mis colores en el gris

Y mi único deseo bajo un cielo de arte

Un rayo en mi día

La única canción que mi piano puede tocar

Un nuevo día llegará, la vida continuará

Todos lloran, no llores solo

La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará

Pero nos quedaremos, incluso si dices

Un nuevo día llegará, la vida continuará

Todos lloran, no llores solo

La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará

Pero te quedarás, amor de mi vida

Las muchas aguas no podrán apagar el amor

Ni lo ahogarán los ríos

Un nuevo día llegará

Todos lloran, no llores solo

La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará

Pero nos quedaremos

Incluso si dices adiós, un nuevo día llegará

Un nuevo día llegará