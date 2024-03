Rosa López elogia la canción 'Zorra' para Eurovisión: "La palabra suena fatal, pero el mensaje no"

Tras la controvertida elección del dúo Nebulossa como representante de España en el Festival de Eurovisión, las opiniones han sido diversas y la polémica ha rodeado su tema 'Zorra'. Sin embargo, la reconocida cantante Rosa Lópezha salido en defensa del grupo, expresando su admiración por la canción y el mensaje que transmite. Nebulossa emergió como el grupo vencedor en el Benidorm Fest, un evento musical que estuvo envuelto en controversia en su tercera edición. A pesar de las críticas y ataques que ha enfrentado el tema 'Zorra', Rosa López ha mostrado su apoyo al dúo, destacando la profundidad del mensaje que trasciende la controvertida palabra.

"La palabra 'zorra' suena fatal, pero el mensaje, lo que hay detrás, no suena fatal", afirmó la cantante. En una declaración realizada en Castilla-La Mancha Media, Rosa López compartió su opinión sobre la canción, destacando la capacidad de la música para desafiar y provocar reflexiones. "Eso es lo que me gusta, que primero me descoloquen y luego me hagan pensar. Eso es lo que me gusta de la música", añadió. La ex concursante de 'Operación Triunfo 1' reveló su enamoramiento con la canción, expresando su admiración por Nebulossa y su tema. "Estoy 'in love' con 'Zorra'", confesó Rosa López, destacando su conexión con la música del dúo.

Nebulossa con 'total look' en negro. Gtres

Sin embargo, no todas las opiniones han sido favorables hacia Nebulossa y su canción. Ruth Lorenzo, otra representante española en el Festival de Eurovisión, expresó opiniones divergentes. Según Lorenzo, la mayoría de los artistas en el escenario eurovisivo poseen un registro vocal impresionante, por lo que "no se puede basar una canción únicamente en un mensaje, ni tampoco en una escenografía".