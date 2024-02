Eurovisión rechaza la segunda propuesta de canción de Israel para el festival

La participación de Israel en Eurovisión 2024 se ve envuelta en polémica una vez más, ya que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha rechazado la segunda canción presentada por el país. Tras la negativa a la primera opción, "October Rain", la nueva propuesta titulada "Dancing Forever" también ha sido descartada, según informa el medio israelí Ynet.

La letra de "Dancing Forever" contiene versos como "dime el ritmo porque mi alma aún está abrumada", "la esperanza no se detiene, solo extiende sus alas" y "llévame al camino correcto, no hay más tiempo y no puedo equivocarme". Aunque estos versos no mencionan directamente la guerra en Gaza, algunos sugieren que podrían hacer referencia al ataque de Hamás el 7 de octubre.

Israel, que seleccionó a Eden Golan como su representante en Eurovisión 2024 a principios de febrero, se enfrenta a desafíos significativos al intentar presentar una canción que refleje su situación actual. La UER había rechazado inicialmente "October Rain" por considerarla "demasiado política".

Las autoridades israelíes, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, están experimentando un aumento de "pesimismo" después de este nuevo rechazo. Aunque buscan encontrar una solución, la participación de Israel en el festival de Eurovisión ha generado controversia y críticas, con la UER recibiendo quejas de diversas partes, incluyendo eurofans, países y artistas.

La UER ha mantenido su postura de que Eurovisión es un evento apolítico, y los rechazos se basan en la consideración de que las canciones presentadas por Israel son demasiado políticas. Esta situación ha sido comparada con la expulsión de Rusia en 2022 debido a la invasión de Ucrania, aunque la UER ha argumentado que los casos son diferentes, citando las violaciones persistentes de las obligaciones por parte de los operadores rusos.