Apple TV+ lanza el primer tráiler de "Observada"

Apple TV+ ha lanzado el primer tráiler de "Observada" ("Disclaimer"), la esperada miniserie del aclamado director mexicano Alfonso Cuarón, ganador de cinco premios Óscar. Con un elenco encabezado por las estrellas también galardonadas con la estatuilla dorada, Cate Blanchett y Kevin Kline, esta producción busca convertirse en uno de los eventos televisivos más destacados del año. Su estreno mundial está programado para el 11 de octubre de 2024.

"Observada" es un thriller psicológico compuesto por siete episodios, basado en la novela homónima de Renée Knight. La trama gira en torno a Catherine Ravenscroft (interpretada por Blanchett), una reconocida periodista que ha construido su carrera exponiendo los oscuros secretos de otros. Sin embargo, su vida da un giro inquietante cuando recibe una novela de un autor desconocido que revela sus propios secretos más profundos. A medida que Catherine intenta descubrir la identidad del autor, se ve forzada a enfrentar su pasado, lo que pone en peligro tanto su vida como su relación con su esposo Robert (Sacha Baron Cohen)y su hijo Nicolas (Kodi Smit-McPhee).

Alfonso Cuarón durante el rondaje de "Observada" Apple TV+

Además de Blanchett y Kline, el reparto incluye a figuras de renombre como el ya citado Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, Kodi Smit-McPhee y Hoyeon. Este conjunto de talentosos actores, bajo la dirección de Cuarón, promete llevar a la pantalla una historia cargada de tensión, misterio e impactantes revelaciones.

"Observada" es producida por Esperanto Filmoj y Anonymous Content, con Cuarón desempeñándose como productor ejecutivo junto a Gabriela Rodríguez, David Levine y Steve Golin. La cinematografía está en manos del galardonado Emmanuel Lubezki y del nominado al Óscar Bruno Delbonnel, ambos también como productores ejecutivos. La música original corre a cargo de Finneas O'Connell, reconocido por su trabajo premiado en los Óscar y los Grammy.

Cate Blanchett, protagonista de "Observada" Apple TV+

El tráiler de "Observada" ha sido recibido con entusiasmo, destacándose por su enfoque visual y narrativo. Con un montaje que juega con la palabra "Disclaimer" (que en español se traduce como "Advertencia" o "Aviso legal"), el avance presenta a los personajes principales de una manera innovadora, mientras una voz en off ofrece una advertencia inquietante: "Señoras y señores, tengan cuidado". Este primer vistazo no solo capta la atención del espectador, sino que también busca reflejar el estilo característico de Cuarón, quien se ha distinguido a lo largo de estos años por su poderosa narrativa visual. Aunque Alfonso Cuarón es conocido por su éxito en el cine, con películas como "Gravity", "Roma" y "Hijos de los Hombres", su incursión en la televisión ha sido menos prolífica. "Observada" representa una oportunidad para el director de reivindicarse en la pequeña pantalla, después de experiencias anteriores que no lograron el mismo impacto que sus trabajos cinematográficos.

Gran apuesta de Apple TV+

En un contexto donde competidores como Netflix y Max han reducido sus inversiones en grandes producciones, Apple TV+ sigue apostando fuerte por contenidos de alta calidad. "Observada" es un claro ejemplo de esta estrategia, donde el servicio de streaming no ha escatimado en recursos para traer a sus suscriptores una serie con un equipo de primer nivel. El 11 de octubre, "Observada" llegará a Apple TV+ para cautivar a la audiencia con su llamativa historia y su amplio elenco de actores. La serie se estrenará con los dos primeros episodios, y cada viernes se lanzará un nuevo capítulo hasta el 15 de noviembre.