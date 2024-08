"Yo Gabba GabbaLand!", la nueva serie infantil de Apple TV+

Apple TV+ no descansa en verano y continúa ampliando su catálogo. Este próximo viernes 9 de agosto, la plataforma de streaming estrenará "Yo Gabba GabbaLand!", una nueva serie infantilinspirada en el exitoso show "Yo Gabba Gabba!" que fue nominado a los premios Emmy. La producción original, conocida por su mezcla de música pegajosa, personajes vibrantes y animación cautivadora, regresa con una propuesta renovada que promete deleitar tanto a los pequeños como a sus padres.

La serie es presentada por Kamryn Smith, conocida como Kammy Kam, quien se une a los queridos personajes de la serie original: Muno, Foofa, Plex, Brobee y Toodee. A lo largo de los diez episodios de esta primera temporada, la serie explorará un mundo mágico lleno de creatividad y posibilidades, manteniendo la esencia optimista y educativa que caracterizó a su predecesora.

"Yo Gabba GabbaLand!" cuenta con un impresionante elenco de invitados especiales, que incluye a Reggie Watts, conocido por "The Late Late Show with James Corden"; Sam Richardson de "The Afterparty"; Gillian Jacobs de "Community"; y Utkarsh Ambudkar de "Fantasmas". También se suman talentos como Lauren Lapkus, Chelsea Peretti, y el legendario músico Flea, entre otros.

Además, la serie destaca por sus animadas actuaciones musicales, con la participación de artistas de renombre como Anderson Paak, Portugal. The Man, Thundercat, y muchos más. Estos músicos interpretarán temas que acompañarán las enseñanzas de cada episodio, abordando temas como la creatividad, la amistad y el crecimiento personal.

Esta nueva producción de Apple TV+ ha sido creada por Christian Jacobs y Scott Schultz, también responsables de "Yo Gabba Gabba!", la serie es producida en colaboración con WildBrain y Yo Gabba Gabba, LLC. Jacobs y Schultz, quienes han sido nominados al Emmy, actúan como productores ejecutivos, asegurando que la nueva serie mantenga la calidad y el espíritu de la original.

Por otra parte, "Yo Gabba GabbaLand!" forma parte de una robusta programación de verano en Apple TV+destinada a todas las edades. Entre las nuevas ofertas destacan la segunda temporada de la serie animada "Sapo y Sepo", basada en los libros de Arnold Lobel; la trilogía de aventuras "WondLa"; la serie "Campamento Snoopy"; "Yo", una serie juvenil de Barry L. Levy; y la adaptación televisiva de "Los héroes del tiempo", protagonizada por Lisa Kudrow.