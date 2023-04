Así es la serie "La familia Stallone", con Sylvester e hijas

Estábamos avisados de que uno de los proyectos más bizarros para televisión estaba en marcha. Sabíamos que el título era "The Family Stallone", pero ha sido ahora, cuando Paramount+ ha emitido el primer tráiler, cuando hemos conocido las dimensiones de lo que veremos. La plataforma anuncia el estreno por todo lo alto en el próximo mes de mayo, el 17 en Estados Unidos y el 18 en Reino Unido.

El ícono de Hollywood, de 76 años, Sylvester Stallone, ha decidido cambiar las películas de disparos y mamporros. Y eso que lo primero que vemos es al actor dar sus famosos golpes de boxeador que con "Rocky" le llevaron al estrellato. Mientras, una voz en off nos cuenta: "Es una de las estrellas más grandes del mundo, ahora míralo como nunca antes... como un hombre de familia".

Y la siguiente imagen es la del astro arrodillado quitando las pelusas de la cola de su gato y mirando a cámara para decir: "¿En serio?". Luego se presentan las hijas de la estrella con su esposa Jennifer Flavin : Sophia, 26, Sistine, 24 y Scarlet, 20, y el trío declara: "Ser un Stallone, tiene mucho peso". Entre las imágenes se muestra un primer vistazo a la vida glamorosa de las hermanas, con almuerzos con champán, eventos de alfombra roja y grabación de podcasts a la par del curso, con la aspirante a actriz y autodenominada 'Risk Taker' Sistine declarando: 'Estamos en nuestros primeros 20 años, es no hay nada mejor que esto. 'Cerebro sabio, cuerpo sabio, apariencia sabia, ¡estamos en nuestro mejor momento, señoras!'

Sophia, calificada como 'The Heart', se vuelve lírica sobre las citas en el ojo público y dice: 'Siendo la mayor, siempre he tenido esta presión de ser perfecta. Salir con el apellido que tengo es increíblemente difícil.' Scarlet, 'The Scene Stealer' espera seguir a su padre en el mundo de la actuación, y ya protagonizó el exitoso drama de papá Sly, "Tulsa King", disponible en SkyShowtime. Ella dice: 'Cuando era más joven, me enamoré de la actuación'. Luego se la ve llorando y proclamando "Tengo un papel" a la madre Jennifer Flavin, de 54 años, antes de que se la vea filmando escenas para la serie citada.

Por supuesto, Jennifer, es apodada 'La Reina' y habla: 'La familia lo es todo, cuando estamos todos juntos, se siente como en casa". Mientras se muestra un vistazo a la vida hogareña de los Stallone, con cenas familiares y peleas, Jennifer dice: "Sé que estamos locos, sé que estamos locos, pero nos amamos mucho". ENtonces es cuando el patriarca da su discurso: "Aproveche el momento y no se preocupe por lo que piensen los demás", como un mantra. Un Sly alegre no puede resistirse a citar su discurso icónico de Rocky Balboa cuando dice: "No se trata de cuán fuerte golpeas, se trata de cuán fuerte te pueden golpear y seguir adelante" mientras sus hijas observan y ríen.

Sorprende un gran cameo en la pieza. Podemos vre a Stallone almorzando con Al Pacino y su coprotagonista de "Rocky IV", Dolph Lundgren. Y temas más personales, como Stallone hablando sobre las fuerzas que lo llevaron a él y a su esposa Jennifer a volver a estar juntos después de un breve descanso el verano pasado. La breve separación, que provocó especulaciones sobre una historia para el programa, vio a Stallone cubrir su tatuaje de la cara de Jennifer con un retrato de su difunto perro, Butkus. 'No les presté suficiente atención cuando estaban creciendo. Hubo un despertar de lo que era más valioso que cualquier cosa, que es mi amor por mi familia.' En una entrevista con "The Sunday Times", confesó que "estaba tan orientado a la carrera y ahora digo, 'Está bien, no tengo tanto camino por delante y quiero comenzar a preguntarles sobre sus vidas. Les pregunto sobre su día y empezaron al principio un poco monosilábicos. Luego escuché a uno decir: 'Estaba pensando en ti'. Ay dios mío. Nunca he oído eso antes en mi vida. Cuando una hija sabe que te importa, está allí para siempre".