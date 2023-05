Beatriz Luengo será la voz cantante de 'UPA Next'

Si por algo se recuerda la serie de ‘Un Paso Adelante’ y el éxito que tuvo a comienzos de la década de los 2000 es por la trama entre adolescentes que aspiran a ser actores o bailarines además del famoso grupo musical ‘UPA Dance’. Mónica Cruz, Beatriz Luengo, Silvia Marty, Miguel Ángel Muñoz y Pablo Pujol, integrantes del grupo y cuyos papeles eran los de Silvia, Lola, Rober, Pedro e Ingrid hicieron historia con sus canciones tan pegadizas.

Aunque con el paso del tiempo los integrantes del grupo decidieron seguir sus caminos por separado, pero manteniendo el contacto y el buen rollo, la aclamada serie ha vuelto a antena con una nueva secuela, ‘UPA Next’ y cuyo lanzamiento fue el domingo 7 de mayo en AtresPlayer Premium y en Antena 3 será este jueves en abierto en Antena 3. En ella, Cruz, Luengo y Muñoz vuelven para dar vida a sus personajes tan queridos pero con la diferencia de que el paso del tiempo también les ha afectado a ellos.

La nueva entrega ya no solo cuenta con estos actores sino que Luengo será quien ponga la música. La artista interpreta la canción ‘Play’, con coreografía incluida, mezclando ritmos urbanos funk carioca. Este nuevo single, que ya estuvo sonando el pasado miércoles 9 de mayo cuando los actores visitaron ‘El Hormiguero’, ha sido realizado por ella misma en colaboración con el productor de Daddy Yankee.

El tema, que habla del empoderamiento femenino, está dirigido por el colectivo audiovisual Manson, los mismos responsables que han trabajado con grandes artistas como Rosalía, Katy Perry, C. Tangana, J. Balvin o Raw Alejandro. ‘Play’ es uno de los dos temas originales que la ganadora de un Grammy cantará en esta nueva secuela. Además no solo contará con ellos dos ya que en ‘UPA Next’ se podrá escuchar como Lola vuelve a dar voz otro de los hits de ‘UPA Dance’.