Ben Stiller tiene buenas noticias sobre la temporada 3 de 'Severance'

En 2022 Apple TV+ sorprendía con 'Severance', una serie de ciencia ficción y thriller psicológico de que sigue a los empleados de Lumon Industries, una empresa que separa quirúrgicamente los recuerdos personales y laborales de sus trabajadores. Mark Scout (Adam Scott) se somete a este procedimiento para escapar de su dolor personal, pero pronto descubre oscuros secretos sobre la compañía. A medida que él y sus compañeros comienzan a cuestionar la ética de Lumon y los efectos perturbadores de la separación, luchan por recuperar sus recuerdos y su autonomía. La serie, dirigida por Ben Stiller, explora temas de control corporativo, identidad y memoria. Los fanáticos de la ficción dirigida por el cómico neoyorquino tuvieron que esperar 3 años para la continuación de la historia y tras el capítulo final, Ben Stiller tiene un presente especial para todos los fanáticos de 'Severance', que tiene que ver con el futuro de la serie en la plataforma de la manzana mordida (recuerda que también puedes verla si eres cliente de Movistar Plus+).

Habrá que esperar, pero no tanto tiempo

Tres años ha tardado Apple TV+ en publicar la segunda temporada de 'Severance', una espera que se ha hecho eterna para los seguidores de la serie y eso lo sabe su creador, Ben Stiller, que ha confirmado en una reciente entrevista en el pódcast de NFL de la pareja de Taylor Swift y su hermano, Travis Kelce y Jason Kelce, que habrá que esperar menos de 3 años para que la tercera temporada de 'Severance' salga a la luz.

"No, no, el plan no lo es, definitivamente no. No, el plan no lo es y esperamos estar anunciando cuál es el plan muy pronto. Eso no será eso" confirmaba Ben Stiller en el pódcast, asegurando que antes de 2028 tendremos la continuación de una de las ficciones más célebres del último lustro, con un 8,7 de puntuación en IMDb, con capítulos asentados en notables altos, algunos como el noveno de la primera temporada, rozando la matrícula de honor (9,7).