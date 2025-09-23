‘IT: Bienvenidos a Derry’ presenta su primer tráiler y confirma fecha de estreno

HBO ha revelado nuevos detalles de ‘IT: Bienvenidos a Derry’, la serie original de Warner Bros. Television que expandirá el universo de Stephen King. Junto al tráiler oficial también se ha publicado el póster promocional, confirmando que la esperada producción se estrenará el lunes 27 de octubre.

La ficción ha sido desarrollada para televisión por Andy Muschietti y Barbara Muschietti, responsables de las películas ‘IT’, ‘IT: Capítulo dos’ y ‘The Flash’, junto con Jason Fuchs, guionista de títulos como ‘Wonder Woman’ y ‘Argylle’. El propio Andy Muschietti se encargará de dirigir varios episodios de la serie.

Ambientada en el universo de ‘IT’ de Stephen King, la historia se basa en la célebre novela y amplía la visión que Andy Muschietti estableció en la gran pantalla con ‘IT’ e ‘IT: Capítulo dos’. El reparto está formado por Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård, quien regresa para dar vida una vez más a Pennywise, el payaso más temido de la literatura y el cine de terror.

La producción corre a cargo de HBO y Warner Bros. Television. Entre los productores ejecutivos figuran Andy y Barbara Muschietti (a través de su compañía Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin. El guion del primer episodio ha sido escrito por Fuchs, que ejerce también como coproductor ejecutivo junto a Kane.

Con esta serie, HBO refuerza su apuesta por el género de terror y por las adaptaciones de clásicos literarios. Todo apunta a que ‘IT: Bienvenidos a Derry’ se convertirá en uno de los estrenos más comentados del otoño.