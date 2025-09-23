El teaser de 'Pluribus' ya está aquí: lo nuevo del creador de 'Breaking Bad' promete volarte la cabeza

Apple TV+ ha compartido un nuevo y enigmático avance de 'Pluribus', la próxima serie de Vince Gilligan, creador de éxitos como 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'. La producción, que se estrenará el 7 de noviembre de 2025, tiene como protagonista a Rhea Seehorn, recordada por su papel de Kim Wexler en el universo de Gilligan.

Descrita como un drama de ciencia ficción, la trama gira en torno a Carol Sturka (Rhea Seehorn), una exitosa autora de novelas románticas históricas que, durante la gira de su último libro, presencia la llegada de un misterioso fenómeno: un virus que provoca felicidad plena en toda la humanidad. La única excepción es ella, la única inmune a la infección.

Mientras el resto del mundo irradia optimismo y satisfacción, Carol se convierte, contra su voluntad, en "la persona más desgraciada sobre la faz de la tierra". A partir de ahí, se embarca en una búsqueda de respuestas que podría ser la clave para liberar a la humanidad de una felicidad forzada.

El reparto de 'Pluribus' también incluye a Carlos Manuel Vesga, Karolina Wydra, Miriam Shor, Samba Schutte, Jennifer Bravo y Joanne Marie, entre otros. La serie está producida por High Bridge Productions y Sony Pictures Television.

La confianza de Apple TV+ en el proyecto es tal que la plataforma ya ha confirmado una segunda temporada incluso antes del estreno.

Con este teaser, queda claro que Gilligan vuelve a apostar por historias provocadoras y originales que invitan a reflexionar. Y todo apunta a que 'Pluribus' podría convertirse en una de las series más comentadas de la temporada.