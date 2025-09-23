Primer vistazo
El teaser de 'Pluribus' ya está aquí: lo nuevo del creador de 'Breaking Bad' promete volarte la cabeza
Apple TV+ ha lanzado el esperado primer vistazo de 'Pluribus', la nueva serie de Vince Gilligan ('Breaking Bad', 'Better Call Saul') con Rhea Seehorn como protagonista. Un inquietante teaser que nos adelanta un mundo donde un misterioso virus condena a todos a la felicidad absoluta… excepto a una mujer
Apple TV+ ha compartido un nuevo y enigmático avance de 'Pluribus', la próxima serie de Vince Gilligan, creador de éxitos como 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'. La producción, que se estrenará el 7 de noviembre de 2025, tiene como protagonista a Rhea Seehorn, recordada por su papel de Kim Wexler en el universo de Gilligan.
Descrita como un drama de ciencia ficción, la trama gira en torno a Carol Sturka (Rhea Seehorn), una exitosa autora de novelas románticas históricas que, durante la gira de su último libro, presencia la llegada de un misterioso fenómeno: un virus que provoca felicidad plena en toda la humanidad. La única excepción es ella, la única inmune a la infección.
Mientras el resto del mundo irradia optimismo y satisfacción, Carol se convierte, contra su voluntad, en "la persona más desgraciada sobre la faz de la tierra". A partir de ahí, se embarca en una búsqueda de respuestas que podría ser la clave para liberar a la humanidad de una felicidad forzada.
El reparto de 'Pluribus' también incluye a Carlos Manuel Vesga, Karolina Wydra, Miriam Shor, Samba Schutte, Jennifer Bravo y Joanne Marie, entre otros. La serie está producida por High Bridge Productions y Sony Pictures Television.
La confianza de Apple TV+ en el proyecto es tal que la plataforma ya ha confirmado una segunda temporada incluso antes del estreno.
Con este teaser, queda claro que Gilligan vuelve a apostar por historias provocadoras y originales que invitan a reflexionar. Y todo apunta a que 'Pluribus' podría convertirse en una de las series más comentadas de la temporada.
