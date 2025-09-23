Noemí Galera y Mano Guix se disculpan por los fallos de sonido que estropearon la primera gala de 'OT 2025'

La gala 1 de 'OT 2025', emitida en directo este lunes a través de Amazon Prime Video, se vio frustrada desde los primeros segundos debido a los fallos de sonido, que impidieron que la gente desde casa pudiera disfrutar de la siempre enérgica y bailable canción de Sonia y Selena, 'Yo quiero bailar'. Los nuevos "triunfitos" no se percataron de ello y ha sido en la mañana de este martes cuando Noemí Galera y Manu Guix les han trasladado este contratiempo.

La directora de la Academia de 'Operación Triunfo' y el director musical han repasado la gala para comentar los fallos de los jóvenes artistas y han pedido disculpas por los fallos técnicos que prevalecieron durante la misma: "Vosotros no lo habéis oído pero tenemos que pediros disculpas porque ayer, nada más empezar la gala, la mesa de sonido se colgó".

Galera ha explicado que al inicio de la canción grupal no se escuchaba nada en casa y eso significaba que "todo lo que está programado durante los ensayos, todas las canciones, desaparecen y entonces se tiene que pasar a manual".

Ambos han intentado defender el trabajo de los técnicos, asegurando que "hicieron lo que pudieron" y que en un directo no se puede "parar". "Pero claro la grupal, que es de cambio de micro tan rápido, que de repente cantáis todos a la vez, que tenéis que estar por debajo porque hay un solista que canta encima... Todo esto buf", ha especificado Guix.

Los participantes de la nueva temporada de 'OT' escuchaban sorprendidos las palabras de sus maestros y se preguntaban por el motivo del fallo de la mesa, a lo que el director musical dio la siguiente explicación: "Son ordenadores y a veces se cuelgan. Se colgó justo al empezar la gala. Fue la mesa del broadcast, la mesa que se encarga de mezclar lo que se emite. Todo el sistema interno de monitores, lo de plató y todo esto, estaba perfecto".

Así, en el plató, el jurado pudo escuchar las canciones sin ningún problema, al igual que los propios cantantes escuchaban la base a través de los in-ears. Esta no es la primera vez que sucede algo así, tal y como ha recordado Guix: en 2017 se colgó durante la final cuando Bisbal tuvo que cantar a capela.