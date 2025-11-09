Breaking Bad: los 10 episodios imprescindibles que todo fan debe ver

El estreno este viernes de 'Pluribus', la nueva serie de Vince Gilligan en Apple TV+, ha reavivado la nostalgia por 'Breaking Bad', su obra maestra y una de las series más influyentes de las últimas dos décadas. Mientras los fans se sumergen en el nuevo universo del creador de Walter White, repasamos los episodios más memorables de aquella historia sobre un profesor de química convertido en criminal que redefinió la televisión moderna. Atención, porque hay spoilers.

'Ozymandias' (Temporada 5, Episodio 14)

El episodio más devastador y recordado de Breaking Bad. Empieza en el desierto, justo donde termina la emboscada al final del capítulo anterior. Hank, capturado por Jack Welker y su banda, muere frente a Walter, que nada puede hacer más que mirar. Desde ahí, todo se desmorona: Walter pierde el dinero, a su familia y el control. Skyler le planta cara con un cuchillo, Walter huye con Holly en brazos y el espectador asiste a la destrucción total de su vida. En menos de una hora, se derrumba todo lo que la serie construyó durante cinco temporadas.

‘Felina’ (Temporada 5, Episodio 16)

El final de Breaking Bad es una lección de cierre narrativo. Walter regresa a Albuquerque tras meses escondido. Sabe que va a morir y quiere resolver lo que dejó pendiente: ajustar cuentas con los neonazis, liberar a Jesse y asegurar un futuro para su familia. En su última visita a casa, se despide de Skyler y confiesa, por fin, la verdad: “Lo hice por mí. Me gustaba. Era bueno en ello.” La secuencia del tiroteo con la ametralladora automática es uno de los momentos más icónicos de la serie. Walter muere en el laboratorio, rodeado por lo que le dio poder y lo destruyó.

‘Cara a cara’ (Temporada 4, Episodio 13)

El gran enfrentamiento entre Walter y Gus Fring. Tras meses de guerra fría, Walter idea un plan imposible: usar a Héctor Salamanca para tenderle una trampa a su enemigo. En una secuencia tensa y perfectamente construida, Héctor hace explotar la bomba que Walter colocó en su silla de ruedas. Gus muere de forma espectacular, saliendo de la habitación con el rostro parcialmente destrozado antes de caer. Con Gus fuera del camino, Walter consuma su transformación definitiva en Heisenberg.

‘Espacio cerrado’ (Temporada 4, Episodio 11)

Walter está acorralado. Gus ha amenazado con matar a toda su familia si no obedece. Su única opción es huir, pero cuando va a buscar el dinero para hacerlo descubre que Skyler se lo ha dado a Ted Beneke. El momento en que lo comprende termina en una risa histérica, tirado bajo el suelo del garaje, mientras la cámara se aleja. Es una de las escenas más impactantes de la serie y simboliza el colapso mental del personaje.

‘Un minuto’ (Temporada 3, Episodio 7)

Después de golpear a Jesse, Hank está suspendido de la DEA y recibe una llamada anónima: tiene “un minuto”. Los gemelos Salamanca ya están de camino. El ataque se produce en un aparcamiento y es brutal. Hank logra defenderse en el último instante, dejando a uno de los asesinos muerto y al otro gravemente herido. Es uno de los momentos más tensos de Breaking Bad, y marca el punto en que la violencia del cartel irrumpe de lleno en el entorno personal de Walter.

‘Medidas completas’ (Temporada 3, Episodio 13)

Tras el asesinato de Gale, Walter y Jesse rompen cualquier límite moral. Walter se da cuenta de que Gus planea sustituirle y decide adelantarse. El episodio termina con Jesse apuntando a Gale, el químico sustituto, y disparando fuera de plano. Esa bala marca el inicio de una espiral de violencia y culpa que dominará toda la cuarta temporada.

‘Pícaro’ (Temporada 2, Episodio 6)

Uno de los capítulos más duros y tristes de la serie, centrado en Jesse Pinkman. Envía un mensaje claro: hay víctimas en los márgenes del imperio de la droga.

Jesse entra en una casa destrozada por la adicción para cobrar una deuda. Dentro encuentra a una pareja de yonquis y a su hijo, que vive en el abandono más absoluto. Cuando la situación se vuelve violenta, Jesse salva al niño y lo entrega a la policía. Es una muestra de que, incluso en el infierno, Jesse aún conserva humanidad.

‘Salud’ (Temporada 4, Episodio 10)

Gus, Jesse y Mike viajan a México para enseñar a cocinar metanfetamina al cartel. En una jugada maestra, Gus envenena a todos los capos durante un brindis y logra escapar con vida. El episodio muestra a Jesse trabajando como un igual junto a Gus y Mike, ganando su respeto. Es uno de los momentos más cinematográficos de toda la serie, con una ambientación y dirección impecables.

‘Tren mortal’ (Temporada 5, Episodio 5)

Uno de los episodios más espectaculares. Walter, Jesse y Todd ejecutan un robo de tren perfectamente sincronizado para obtener metilamina. Todo sale según lo planeado… hasta que un niño aparece en el desierto al final. La frialdad con la que Todd lo mata de un disparo cambia el tono de la temporada y deja claro que la línea moral de los personajes ya no existe.

‘Piloto’ (Temporada 1, Episodio 1)

El inicio de todo. Walter White, profesor de química, descubre que tiene cáncer de pulmón y decide cocinar metanfetamina para dejar dinero a su familia. El episodio sienta las bases del tono y el conflicto de toda la serie: un hombre común empujado a la oscuridad. La icónica escena de Walter en calzoncillos, con una pistola en el desierto, ya forma parte de la historia de la televisión.