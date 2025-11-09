«The Kollective»: Cuando el periodismo también puede ser letal

En la era en la que cualquiera puede publicar algo y todos creen saberlo todo, llega «The Kollective», la serie que AMC+ estrenó el pasado jueves 6 y que decide mirar al periodismo con lupa y a los periodistas con cierta ternura. No hay redacciones llenas de humo ni cafés eternos. Aquí lo que hay son jóvenes conectados al mundo, literalmente, intentando descifrarlo con un portátil, un móvil y mucha obstinación.

El punto de partida es un avión que se estrella en el Congo y un grupo de reporteros que no acepta la versión oficial. Esa sospecha los une, los empuja y los condena. No hay romanticismo en su trabajo, sino una mezcla de idealismo y torpeza que resulta tan real que incomoda. La cámara los sigue sin adornos, con una fotografía de contrastes secos, más cercana al terreno que a la postal, y una tensión que se sostiene no por artificio, sino por el ruido del teclado y el pulso de quien teme estar demasiado cerca de la verdad.

«The Kollective» no pretende ser moralista, pero tampoco se abstiene de plantear preguntas incómodas. ¿Qué se hace con la información cuando deja de ser dato y se convierte en amenaza? ¿Hasta dónde llega el deber de contar frente al miedo a desaparecer? Fasoli y Ravagli, los creadores, parecen disfrutar moviéndose en esa zona gris, más interesados en lo humano que en la épica, en los dilemas que en las hazañas.

El reparto, diverso y bien calibrado, se siente orgánico. Céline Buckens sostiene la historia con una serenidad sorprendente, mientras Natascha McElhone aporta esa madurez que equilibra la energía juvenil del grupo. Gregg Sulkin, cuyo personaje desaparece antes de tiempo, deja un eco persistente que impulsa al resto a seguir. Esa elección, que en manos torpes habría sido efectista, aquí funciona como detonante emocional y narrativa.

El guion, sin fuegos de artificio, avanza con ritmo seguro. Cada secuencia parece construida desde la coherencia de lo posible. No hay persecuciones imposibles ni héroes de laboratorio; hay gente corriente jugando a ser valiente, con las herramientas que tienen y la conciencia como única brújula. La sensación es de cercanía, de estar dentro del proceso, compartiendo la duda y el cansancio de quienes prefieren equivocarse buscando la verdad en lugar de repetir la mentira.

Entre tantas ficciones grandilocuentes, «The Kollective» destaca por su sobriedad. Su mayor acierto está en esa naturalidad que no busca impresionar, sino conectar. No es una serie de fuegos artificiales, sino de brasas que arden despacio. Las pequeñas imperfecciones de ritmo o de forma, lejos de restarle, le aportan textura. Hay algo reconfortante en ver una historia que confía más en la inteligencia del espectador que en la contundencia del montaje.

La ambientación, repartida entre ciudades como Londres, Budapest o San Petersburgo, potencia la sensación de estar ante un tablero global donde cada movimiento tiene eco. Todo parece calculado para que la geografía también sea un personaje: fronteras, idiomas, husos horarios y secretos viajan al mismo ritmo que los protagonistas. Esa movilidad otorga dinamismo, pero también vulnerabilidad; nadie está nunca del todo a salvo, ni siquiera frente a la pantalla de su portátil.

La serie logra, además, rescatar algo que parecía perdido: la emoción de la búsqueda. Entre códigos, metadatos y mapas satelitales, se cuela una humanidad palpable. Cada gesto, cada error, revela que lo importante no es la tecnología sino las personas que la utilizan. «The Kollective» logra convertir la investigación en un acto casi poético, una defensa silenciosa del pensamiento crítico en un tiempo dominado por el ruido.

«The Kollective» se disfruta como una experiencia que invita a mirar, pero también a pensar. Es periodismo, sí, pero también una metáfora sobre la búsqueda de sentido en un mundo saturado de datos y falto de verdad.AMC+ acierta al ofrecer una producción que, sin aspavientos ni artificios, recuerda que la información puede ser un acto de fe y que, a veces, lo único heroico es atreverse a mirar.

Una ficción que nace de la realidad global

«The Kollective» se nutre del trabajo del colectivo Bellingcat, referente mundial en periodismo de investigación digital. AMC+ toma como base un testimonio real para construir una ficción que conserva la esencia de la búsqueda de la verdad, explorando los dilemas éticos y humanos de quienes investigan desde la trinchera. La serie muestra que, en tiempos de manipulación informativa, la verdad sigue siendo un territorio peligroso y fascinante, donde cada hallazgo implica una renuncia y también una forma de esperanza.