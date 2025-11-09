SkyShowtime refuerza su catálogo en noviembre con nuevas películas, sagas y clásicos del cine

SkyShowtime ha sorprendido a sus suscriptores con una importante actualización de su catálogo. La plataforma de streaming ha incorporado una gran variedad de películas, incluyendo clásicos, sagas de acción, comedias inolvidables y producciones animadas que prometen horas de entretenimiento. Entre las novedades más destacadas se encuentran títulos de acción como 'Waterworld', 'Twister', 'Wanted', 'Oblivion' o 'Doom', junto a 'Battleship' y 'Pánico en el túnel', protagonizada por Sylvester Stallone. Estas incorporaciones refuerzan la apuesta de SkyShowtime por ofrecer cine de alto impacto. La comedia también tiene su espacio con películas como 'El reportero: La leyenda de Ron Burgundy', 'Bad Santa 2' y 'Bienvenidos al fin del mundo', que combina humor, acción y aventura.

SkyShowtime amplía su catálogo con una gran actualización de películas para noviembre

Para los amantes de las sagas, la plataforma suma las cinco entregas de 'Bourne', las dos películas de 'Un lugar tranquilo' y los títulos originales de 'Chicas malas'. En el apartado de animación, destacan las franquicias 'Cómo entrenar a tu dragón' y 'Kung Fu Panda', además del clásico '¡Oye, Arnold! La película'. Los suscriptores nostálgicos también disfrutarán de joyas del cine como 'Forrest Gump', 'Espartaco', 'The Jackal' y 'Dos pájaros a tiro', junto con una selección especial de películas navideñas de Hallmark como 'Eight Gifts of Hanukkah' y 'Navidad en Grand Valley'. Además, SkyShowtime ha añadido nuevas series, incluyendo tres temporadas de 'Abierto hasta el amanecer' y producciones inspiradas en el universo 'Cómo entrenar a tu dragón'. Con esta expansión, SkyShowtime refuerza su catálogo y su propuesta para atraer a nuevos usuarios. Las suscripciones están disponibles desde 4,99 euros al mes en su plan Estándar y 7,99 euros en la modalidad Premium durante seis meses.