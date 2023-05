¿Cuáles son las mejores series de TV de la historia?

Un ranking con las mejores series de televisión de la historia corre como la pólvora por las redes sociales. Basado en la nota de 12 prestigiosos portales especializados, VB Rankings ha elaborado el top 50 haciendo la media con las puntuaciones. Los resultados arrojados por el mismo están dando mucho que hablar en Twitter al punto de convertirse en trending topic nacional e internacional.

Lo más llamativo, y lo que más debate ha generado, es que 'Breaking Bad' encabece la lista. La genial serie sobre un padre y profesor que ante un cáncer sobrevenido decide ponerse a cocinar metanfetaminas en mitad del desierto, no parece aunar los halagos del público.

El podio lo completan 'Juego de tronos' (aquí no hay discusión) en segundo lugar, y la miniserie 'Chernobyl' colgándose el bronce.

Quizás, en el cajón más alto del podio, muchos hubiesen querido ver a 'Los Sorprano', la ficción de culto sobre la mafia que, en este ranking, ocupa el cuarto lugar: la medalla de chocolate.

Sorprende también ver a 'Succession', la serie del momento, la 'Dinastía' de Wall Street, relegada a la 18ª plaza. Asimismo, muchos usuarios querrían ver más arriba a 'The Wire', en sexta posición.

'Perdidos' es otra de las ficciones que, a juicio del público, está desubicada en el top: hay que ir a buscarla hasta el número 35. "¿Dónde está 'Downton Abbey'?", se pregunta una tuitera al no aparecer la serie de época en el top 50.

Hay quien se pregunta si acaso no había series antes de 1990, ya que en la lista la más antigua que aparece es la mítica 'Friends', que se estrenó en 1994, en el puesto 15. "No me puedo creer que no esté 'La que se avecina'", dice el CM de Prime Video España con gracejo, y barriendo para casa, en el comentario más destacado a la publicación. Y, si es cierto, como hace ver otro usuario que sólo hay series de producción anglosajona.