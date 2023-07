«Días mejores», un duelo directo al corazón (y mejorado)

La segunda temporada de «Días mejores» ya ha llegado a la plataforma de Amazon Prime. La terapia de duelo liderada por la doctora Laforet, interpretada por una excelsa Blanca Portillo, ya nos conquistó en su primera edición. Era necesaria una serie que hablara de la muerte más allá de las imágenes lacrimógenas del momento. Transitar la realidad que viene detrás y sus tremendas heridas era una deuda pendiente que ya venían saldando otras series fuera de nuestras fronteras, buena cuenta de ello es la inolvidable familia Pearson en «This is us». En este caso, Dan Fogelman , el maravilloso creador no solo nos deja ver cómo es el calado de la pérdida del patriarca, Jack, sino cómo definen las pérdidas en el futuro de las vidas de sus hijos y su mujer.

A través de la terapia de duelo que se organiza en la consulta de la doctora Laforet, tan llena de ironía y con un secreto que acabará siendo hilo conductor de la primera temporada, se dan cita cinco desconocidos, que en esta segunda edición ya no lo son. La pandemia es el escenario que ha arrasado de por medio, un condicionante tan cercano a todos, que va a posicionar a cada personaje en un nuevo abismo de su ya complicado punto de partida: la pérdida.

La exitosa serie, creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, esta disponible desde el 28 de junio en la plataforma de Amazon Prime Video. Producida por Paramount Television International Studios junto a Zeta Studios, la nueva entrega continúa con la historia de superación de la doctora Laforet (Blanca Portillo), Luis (Francesc Orella), Sara (Marta Hazas), Pardo (Erick Elías) y Graci (Alba Planas), y los protagonistas estarán acompañados de nuevos personajes que aparecen en sus vidas para ¿complicarla? ¿dulcificarla? Nadie dijo que vivir fuera una tarea sencilla.

A la psicóloga, poco convencional en su forma de trabajar, la pondrán al límite, y no será por unos de sus pacientes, que también lo estarán, porque si algo sabemos, y no es ficción, es que en la realidad, la vida también aprieta. Sara, quien se mete en su piel Marta Hazas, recibe un nuevo golpe cuando está recuperándose de la pérdida repentina de su marido y su hijo se obsesiona con la muerte. Cosas que pasan. En su piel volvemos a transitar la dureza de la covid19 y sus tremendas consecuencias en tantas familias. Puede que la terapia no sea suficiente para pasar el trance. La vida le sobrepasa. Tampoco es fácil para Graci (Alba Planas) hacerse a su nueva situación, de madre soltera, después de perder a su novio. Las dificultades económicas harán el resto para tener que incorporarse a la vida laboral. Luis (Francesc Orella) intenta pasar más tiempo con su familia, después de transitar la espantosa oscuridad a la que aboca el suicidio, en este caso de su mujer. Pero su mundo da un vuelco cuando recibe una inesperada noticia.

Y Pardo (Erik Elías) está comenzando una nueva relación sentimental después de que nos dejará en la primera temporada con la miel en los labios con Sara. Decididamente la vida da mil vueltas y no siempre en el sentido deseado.

Para esta nueva temporada se incorporan actrices de altura como Marta Aledo («Vis a vis», «Élite»); Emi, la hermana de Sara; Carol Rovira («#Luimelia», «Madres. Amor y vida»); Claudia, profesora de los hijos de Pardo; y Sonia Almarcha («El buen patrón»), que es Maite, la madre del difunto novio de Graci.

La consulta de la doctora Laforet y sus «Días mejores» vuelve a tocarnos el corazón, con sus desafíos y la alegría infinita de los pequeños logros en tiempos convulsos. Si algo tenemos claro, y ¡ojo! que hemos salvado el spoiler es que la segunda temporada mejora. Eso sí, prepara pañuelo, porque antes o después, te lanza el dardo. Envenenado.