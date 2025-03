Disney+ confirma una ausencia destacada en la serie 'Malcolm in the Middle'

Tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, Disney+ ha decidido revivir una de las series más características del comienzo de los 2000: 'Malcolm in the Middle'. La información al respecto de este regreso, 25 años después de sus inicios y 18 desde su desenlace final, no es muy elevada. Eso sí, ya se ha hecho público que podremos disfrutar de cuatro episodios especiales en los que se desvelará la situación actual de cada uno de sus protagonistas.

Según explica verTele!, "la historia arrancará con Malcolm y su hija viviendo de nuevo el habitual caos que envolvía a la familia, aunque la trama se desplazará esta vez a la fiesta que Hal y Lois organizan por el 40 aniversario de su boda". Igualmente, el medio estadounidense Deadline sí que revelado una noticia sorprendente al respecto.

Un actor protagonista no estará presente

Todo hace indicar que Erik Per Sullivan, quien dio vida al pequeño Dewy, no formará parte del reboot denominado 'Malcolm in the Middle'. Además, también ha trascendido que la persona que le va a sustituir como el hermano menor de la familia será el actor Caleb Ellsworth-Clark. Esta noticia puede entrar dentro de lo esperado ya que Erik Per Sullivan dejó el mundo de la actuación en 2010 y tampoco ha participado en ninguno de los encuentros que han hecho sus antiguos compañeros.

Por otro lado, parece que sí está confirmada la presencia de algunos de sus protagonistas principales: Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois). De hecho, hace unas pocas semanas se ha conocido que también se han sumado al elenco tanto Christopher Masterson (Francis) como Justin Berfield (Reese).

Por último, Deadline también asegura que "se va a ampliar el universo de la familia Wilkerson". Vaughan Murrae interpretará a Kelly, el nuevo hijo menor de Hal y Lois. "Es un joven no binario, autosuficiente, obtiene buenas calificaciones y ya es más sabio que la mayoría de la familia", explica el medio estadounidense.

Junto a él, se va a incorporar Keeley Karsten, en el papel de Leah, la hija de Malcolm. "Comparte con su padre el mismo humor sarcástico, la misma impulsividad y la misma inteligencia excepcional, aunque con una sensibilidad y emotividad mucho más pronunciadas", concluye.