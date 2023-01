Bryan Cranston desvela los planes del posible regreso de «Malcolm in the Middle»

Hay pocos actores capaces de huir del encasillamiento tras hacer trabajos que han marcado a toda una generación. En el caso de Bryan Cranston lo ha hecho hasta en dos ocasiones: primero tras triunfar con el icono millenial «Malcolm in the Middle» y luego dejando su huella con la inolvidable «Breaking Bad», con la que conquistó el Emmy. Así el actor ha conseguido no ser devorado por su propio éxito. Su acertada selección de trabajos le ha consagrado en la industria.

Durante su reciente gira de promoción de «Your Honor», el actor ha desvelado que el elenco de la mítica serie de los 90 «Malcolm In the Middle» se ha vuelto a reunir para estudiar la posibilidad de celebrar un rencuentro en forma de largo metraje. De hecho son muchos de los seguidores de este mito de la ficción millenial lo que reclamaban esta resurrección, en pleno «boom» de los rencuentros. Así la mítica serie podría volver más de dos décadas después, como parece que también lo hará Los Serrano.

«Ha habido conversaciones sobre la posibilidad de hacer una película de reunión de ‘Malcolm in the Middle’. Creamos una gran familia en la serie la verdad que estaría abierto hacerla si surgiera una buena idea. Sería fantástico explorar lo que le sucedió a esta familia 20 años después. No puedo creer que haya pasado todo ese tiempo, pero sería divertido hacerlo», compartía Bryan con más nivel de detalle.